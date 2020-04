THE ROOKIE 2/ Anticipazioni 17 aprile: Bradford riuscirà a sopravvivere?

Pubblicità

THE ROOKIE 2, LA SERIE TV

The Rookie 2 pronto al debutto: il primo episodio della serie tv crime andrà in onda nella seconda serata di Rai 2 di oggi, venerdì 17 aprile 2020. Il titolo è “Impatto” e ci rivelerà che cosa è successo a Nathan Fillion ed al suo personaggio, John Nolan, dopo il finale precedente e i vari colpi di scena già andati in onda. Abbiamo lasciato infatti il nostro goffo poliziotto con una patata bollente da gestire: la collega Russo (Sarah Shahi) infatti è rimasta coinvolta in una sparatoria in cui potrebbe perdere la vita. Senza considerare che anche Bradford (Eric Winter) potrebbe avere le ore contate, visto che è entrato in contatto con un uomo infettato da un pericoloso virus. Per quanto riguarda il cast, non rivedremo con certezza l’attrice Afton Williamson. L’interprete di Talia infatti ha abbandonato la serie per via di alcune molestie subite sul set. Al suo posto ci sarà invece Mekia Cox nei panni di Nyla Harper e come regular. Un personaggio complesso, visto che ha già quattro anni di esperienza nella Polizia di Los Angeles e che ha sempre agito sotto copertura. Grazie alla sua esperienza, Nolan verrà affidato proprio alla Harper, che potrebbe dargli parecchio filo da torcere. Un’altra new entry è Ali Larter: interpreterà Grace Sawyer, un medico dello Shaw Memorial Hospital e con un passato romantico con Nolan. Quest’ultimo infatti era impegnato con una relazione con Grace quando ha deciso di lasciarla perchè Sarah era incinta del loro bambino. Questa e altre novità ci attendono dal punto di vista della trama. Confermati invece gli attori Alyssa Diaz (Angela Lopez), Richard T Jones (Sergente Grey), Titus Makin Jr (Jackson West), Melissa O’Neil (Lucy Chent) e Shawn Ashmore (Wesley Evers). Anche se nella narrazione è trascorso un anno dal primo giorno come cadetto di Nolan, molte cose sembrano non essere cambiate così tanto. Sia per quanto riguarda l’abilità del poliziotto più anziano del Dipartimento nel mettersi nei guai, sia per ciò che concerne il suo grande intuito. L’arrivo di un personaggio come Grace metterà di nuovo in moto anche la sottotraccia romantica, per qualche tempo rimasta in sospeso. Verrà sviluppato inoltre il tema familiare, grazie all’introduzione di una guest star. Parliamo di Pete Davidson, il comico e attore, conosciuto per Saturday Night Live, interpreterà il fratellastro del protagonista. Come è facile intuire, il ragazzo non è poi così ligio al dovere come Nolan e di sicuro si metterà spesso nei guai.

THE ROOKIE 2 ANTICIPAZIONI DEL 17 APRILE 2020

EPISODIO 1, “IMPATTO” – L’attacco a Los Angeles metterà a dura prova l’intera squadra e non solo Bradford, che continua a lottare per la propria vita. A sorpresa, Bradford riesce a sopravvivere al virus e con l’aiuto della squadra mette in scacco anche un terzo terrorista. Due settimane dopo gli ultimi eventi, Nolan si trasferisce in una casa tutta nuova e viene informato dei punteggi ottenuti agli esami parziali. Tutte le matricole riescono a passare, ma West avrà una sorpresa in più nell’apprendere i propri voti. In seguito, Nolan e Grey assistono ad una rapina particolare, messain atto in un negozio che vende divise della Polizia. Il gruppo inizia ad indagare su alcuni falsi poliziotti, ma il caso diventerà più complicato quando uno dei ladri viene ucciso e arso vivo. Nolan inoltre si darà da fare per salvare un’impiegata della corte penale. Alla fine del caso, Grey decide di retrocedere West per via di un discorso fatto ai cadetti e gli proibisce di indossare la sua solita divisa.



