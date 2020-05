The Rookie 2 / Anticipazioni 22 maggio: attacco con i missili, Wesley è ferito

Pubblicità

THE ROOKIE 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, venerdì 22 maggio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di The Rookie 2 in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo “Allerta nucleare“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Nolan (Nathan Fillion) riceve una visita dal figlio Henry (Zayne Emory) e scopre che il ragazzo si sposerà presto con la fidanzata Abigail (Madeleine Coghlan). Nonostante la sorpresa, la recluta cerca di non lasciar trasparire i suoi dubbi riguardo alla loro relazione. Intanto, Lucy (Melissa O’Neil) continua a ricevere delle chiamate dalla madre che continua ad ignorare. Il capo assegna un nuovo compito alle reclute: devono trovare un informatore nella criminalità della città. Nolan e Harper (Mekia Cox) localizzano Bianca (Eve Harlow), una giovane tossicodipendente che cercano di convincere a collaborare per arrestare il suo capo. Nonostante la paura di essere uccisa, Bianca viene convinta a collaborare con la squadra e incontrare lo spacciatore con un microfono addosso. Quando la ragazza cerca di scappare, Harper intuisce tutto e la ferma. West (Titus Makin Jr.) invece punta gli occhi su un informatore che di solito collabora con i federali. Dopo aver concluso la cattura dello spacciatore, Bianca va in overdose con gli oppiacei e sbatte la testa contro il muro. Tim e Lucy invece trovano la proprietaria della borsa e scoprono che è stata la figliastra a venderla al banco dei pegni. Su richiesta della donna, Olivia (Grace Van Dien) viene arrestata. Dopo aver fatto un favore all’informatore, West e la Lopez (Alyssa Diaz) finiscono nei guai: l’uomo richiede l’intervento dei federali per accusarli di assillarlo con le loro richieste. Nel frattempo, Harper cerca di nascondere a Nolan di aver avviato le pratiche per ottenere l’affidamento congiunto della figlia.

Dopo aver chiesto ad Armstrong (Harold Perrineau) di indagare su Abigail, Nolan inizia a farsi problemi ad aprire la busta in cui si trova il risultato della ricerca. Teme infatti di rovinare tutto e spezzare la felicità del figlio. Visto che Bianca è finita in ospedale, Nolan deve ricominciare tutto per trovare un altro informatore. Quando Olivia si introduce in casa per attaccare la matrigna, la domestica decide di prendere le difese della ragazza e rivela che c’è della droga in casa. Più tardi, Nolan chiede aiuto a Grace per capire che cosa fare con Abigail e Henry. La sua ex lo convince che la cosa migliore è non aprire la busta e decide di gettarla al posto suo. Deciso a recuperare l’informatore, West ritorna dall’uomo e gli impone di collaborare lo stesso con la sua squadra, senza alcun compenso in cambio. Intanto, Grace confessa a Nolan di aver letto il rapporto su Abigail: due anni prima la ragazza è stata incriminata per incendio doloso e uso di sostanze caustiche sul suo ex. Quella sera, Nolan affronta Abigail, che rivela di aver agito contro il suo ex per via dei video intimi che lui aveva pubblicato online.

THE ROOKIE 2 ANTICIPAZIONI DEL 22 MAGGIO 2020

EPISODIO 6, “ALLERTA NUCLEARE” – La squadra affronta un imminente attacco missilistico e le sue conseguenze disastrose. Intanto, Nolan partecipa anche ad un’audizione in tribunale e si ritrova a calmare le persone presenti con Russo ed Evers. Decidono di nascondere tutti i presenti in un rifugio antiatomico e Nolan sottomette due prigionieri che cercano di fuggire. Nel frattempo, Harper riesce finalmente a rivedere la figlia e a prelevarla da scuola. Tim e Lucy invece aiutano il proprietario di un negozio ad occuparsi dei saccheggiatori, mentre West e Lopez salvano diverse persone prima che saltino da un edificio. Quando l’ex marito scopre che cosa è successo, Harper si ritrova di nuovo nei guai ed è sul punto di arrestarla. La detective però giura di essere cambiata rispetto al passato. Durante il tentativo di fuga, uno dei prigionieri invece attacca Wesley e lo ferisce, spedendolo in ospedale.



