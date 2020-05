THE ROOKIE 2/ Anticipazioni 8 maggio: nuova partner per Nolan, cosa nasconde?

Pubblicità

THE ROOKIE 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, venerdì 8 maggio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di The Rookie 2 in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo “Guerrieri e guardiani“. prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Nolan (Nathan Filion) si unisce alla Lopez (Alyssa Diaz) per un giro di pattuglia, alla ricerca di spacciatori. La prima auto fermata però porta i due agenti a conoscere il braccio destro della Consigliera Lexton, che sulle prime prova a scaricare la colpa su di lei. Intanto, Chen (Melissa O’Neil) offre a Tim (Eric Winter) il suo aiuto per trovargli un appuntamento, ma il capo è sicuro che non riuscirebbe mai trovargli una donna giusta per lui. I due finiscono così per fare una scommessa: per vincere, Lucy dovrà assicurarsi che il primo e unico incontro di Tim vada a buon fine. Più tardi, West (Titus Makin Jr.) ferma un sospettato armato di pistola e la situazione precipita in pochi istanti.

Un bambino trova infatti la pistola del ragazzo e la raccoglie, credendo che si tratti di un giocattolo. A farne le spese però è la madre, che viene ferita ad una spalla. Nonostante questo, il sospettato viene rilasciato per mancanza di prove. Nel frattempo, Nolan continua a chiamare Jessica (Sarah Shahi) senza ricevere alcuna risposta. La rivede però grazie ad un caso: un uomo è stato gettato da un cavalcavia ed è atterrato sul tetto di un’auto. Angela rivela quindi che l’uomo è un agente sotto copertura, impegnato in un caso di cui non può rivelare nulla. Tim invece chiede al Capo se abbia voluto punirlo, assegnandolo a Smitty (Brent Huff). Grey (Richard T. Jones) invece gli rivela che l’uomo che ha arrestato potrebbe essere associato ad un altro crimine. Gleason Dunn (Brennan Keel Cook) però è già stato rilasciato). Più tardi, Smitty suggerisce a West di scrivere nel rapporto di aver visto Gleason gettare la pistola e gli offre il suo supporto.

L’agente si rifiuta di farlo ed entra in crisi quando scopre che la madre del bambino è morta. Si unisce poi a Chen, impegnata a sorvegliare l’appuntamento di Tim con la sua amica Rachel (Jasmine Mathews). L’appuntamento però non va a buon fine: Rachel schiaffeggia Tim per via della sua proposta azzardata. Nel frattempo, la Lopez conosce per la prima volta la famiglia di Wesley (Shawn Ashmore) e scopre che sono ricchi. Mentre Nolan e West chiudono i loro casi, Angela convince il fidanzato a cambiare idea sui soldi che la sua famiglia vorrebbe dargli. Jessica invece rivela finalmente a John perchè è arrabbiata con lui: avrebbe voluto che passassero al livello successivo e lui ha rovinato tutto. Intanto, Lucy scopre che l’amica in realtà ha trascorso la notte con Tim.

ANTICIPAZIONI DELL’8 MAGGIO 2020

EPISODIO 4, “GUERRIERI E GUARDIANI” – Nolan viene assegnato ad un nuovo partner, Nyla Harper, un ex detective retrocessa al ruolo di ufficiale di addestramento. I due però non entrano in sintonia, a causa dei modi di fare della Harper, troppo bruschi per la recluta. Anche Nyla non vede di buon occhio Nolan, soprattutto quando scopre che è diventato poliziotto per aiutare le persone. La situazione peggiora quando i due si ritrovano a inseguire un uomo su un tetto, da cui cade. Il sospettato accusa poi la Harper di averlo spinto e Nolan non sa a chi dei due credere. Grey però scopre la verità grazie alla bodycam della Harper. Sembra invece che fra Tim e Rachel le cose stanno andando a gonfie vele, mentre la Lopez si ritroverà a gestire un caso connesso agli anni in cui si trovava sotto copertura. Angela e Tim scoprono inoltre che la Harper non ha perso il suo posto da detective, ma ha scelto appositamente di tornare in pattuglia.



