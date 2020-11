The Rookie 2/ Anticipazioni episodi 20 novembre: Nathan Fillion in crisi per..

The Rookie 2 prende il comando del prime time del venerdì su Rai2 dopo la dipartita di NCIS che non andrà in onda perché terminato la settimana scorsa. Il timone della prima serata rimarrà nelle mani della serie co Nathan Fillion che dovrà tenere incollati i fan con un doppio episodio ad un passo dal finale, ma cosa succederà questa sera e cosa vedremo? La serie crime con protagonista l’attore che ha fatto grande il cult Castle, raddoppia l’appuntamento settimanale per terminare la seconda stagione andando in scena con l’episodio 17 e poi il numero 18 dal titolo “Sotto copertura” e “Lezioni di vita” in cui i rapporti dell’agente Nolan con il suo primo informatore viene messo alla prova quando viene a galla che c’è un traffico di droga che sta avvenendo proprio sotto il suo naso o, meglio alle sue spalle. Cosa succederà a quel punto?

The Rookie 2, anticipazioni doppio episodio 20 novembre

Intanto, The Rookie 2 tornerà anche ad affrontare le paure di Lucy che, dopo il suo rapimento, teme nell’uscire con nuove persone e la sua intrusione nella vita di Jackson iniziano a minacciare le sue amicizie. Ma gli episodi della serie non si chiudono con questi pochi scossoni perché tutto sta per cambiare quando arriva un nuovo caso sulla scrivania degli agenti Nolan e Harper a cui viene affidato il compito di trasportare quattro giovani carcerati presso una struttura per un programma di riabilitazione che finisce col diventare una situazione pericolosa. Sullo sfondo rimane la loro vita personare soprattutto quando Nolan inizia ad avere dubbi sulla sua relazione con Grace dopo che lei evita di fargli conoscere il suo ex marito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA