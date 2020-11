The Rookie 2, anticipazioni episodio 13 novembre

Turno di notte è il titolo dell’episodio numero 15 di The Rookie 2 in onda oggi, 13 novembre, su Rai2 in coppia con il finale di NCIS 17. La serie con Mark Hammon volge al finale lasciando alla serie con Nathan Fillion l’intero prime time del venerdì sera già a partire dalla prossima settimana. Questo è il secondo anno per la recluta John Nolan alle prese con un nuovo agente istruttore e sarà proprio insieme che lui e i suoi colleghi si ritroveranno ad affrontare nuove sfide, nuovi potenziali amori, nuovi casi a Los Angeles compreso proprio quello di questa sera. In questo episodio, Donovan chiede alla ex-moglie di aiutarlo, perché la figlia Lila ha degli incubi notturni e crede di vedere un’anziana donna che gira in camicia da notte, per la strada, con le mani insanguinate.

Qual è il caso di questo nuovo episodio?

È mattina presto quando Harper e John si imbattono in quella che credono sia una rapina in un minimarket nel nuovo episodio di The Rookie 2. Dopo essere entrati si rendono conto che è uno studente universitario che sta girando un film. Di ritorno al distretto, prima dell’appello, John riceve una chiamata e scopre che il suo assegno per le tasse universitarie di Henry non è stato accettato. Tim dice a Lucy che Angela e il sergente andranno in prigione. L’uomo che anni fa ha ucciso la compagna del sergente è in libertà vigilata e Angela se ne andrà perché è stata anche lei la prima sulla scena con lei. Come finirà per loro?



