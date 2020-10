The Rookie 2/ Anticipazioni episodio 2 ottobre: assassino o.. rapitore?

THE ROOKIE 2, ANTICIPAZIONI EPISODIO OGGI, 2 OTTOBRE

L’appuntamento con The Rookie 2 è fissato per oggi, 2 ottobre, su Rai2 con l’episodio numero 10 dal titolo Il lato oscuro in cui l’agente Nolan e il suo team sono incaricati di scortare una famigerata serial killer alle tombe delle sue vittime ancora non recuperate. Sicuramente si tratta di un episodio molto particolare che negli Usa ha significato la fine della prima parte di stagione e, quindi, come di consueto, porterà con sè sconvolgimenti, novità e colpi di scena che il pubblico di Rai2 sicuramente non dimenticherà molto facilmente. Le cose si complicano soprattutto quando arrivano sul posto e portano alla luce anche più di quanto si aspettassero. Nel frattempo, l’agente Chen incontra un uomo apparentemente perfetto che suscita il suo interesse, e l’agente Lopez si preoccupa per Wesley mentre il suo disturbo da stress post-traumatico continua ad aumentare. Chen è andata al suo appuntamento con Caleb proprio nel momento in cui viene ritrovato il corpo di Bryan Coleman allo zoo e si scopre che non era il loro vero assassino, e allora di chi si tratta? La risposta arriverà solo stasera quando la serie tornerà su Rai2 alle 22.10 circa in coppia con NCIS 17. I fan sanno bene che la serie è ormai agli sgoccioli e presto potrebbe cedere il posto ad altri show e rimandare il suo incontro con i fan alla prossima volta. Cos’altro vedremo in questo finale di metà stagione?

THE ROOKIE 2, DOVE SIAMO RIMASTI

The Rookie 2 non è andata in onda la scorsa settimana proprio come è successo a NCIS 17 e quindi per rispolverare un po’ quello che è successo nell’ultimo episodio dobbiamo andare di due settimane a quando Nolan ha ricevuto una strana visita a casa ovvero l’uomo che era prima al suo posto, Howard Green. L’uomo gli ha chiesto aiuto e gli ha rivelato che non vede la sua famiglia da anni e che è tornato in quella casa convinto di trovare in zona ancora la sua ex moglie. All’epoca ha scelto di continuare a drogarsi mettendo da parte gli affetti ma adesso che sta per morire per un cancro al cervello vorrebbe rivedere la sua famiglia per dirgli addio qualsiasi sia la loro reazione. Inutile dire che Nolan si è messo subito a lavoro per aiutarlo proprio mentre la Harper ha scoperto che Eva è stata aggredita. Forse è stata trovata da qualcuno che adesso vuole farle del male? Per paura di una ritorsione, la Harper decide di chiedere l’autorizzazione per tornare sotto copertura e parlare con Eva.



