The Rookie 2/ Anticipazioni episodio 23 ottobre: Giornata di verifica

THE ROOKIE 2, ANTICIPAZIONI EPISODIO OGGI, 23 OTTEBRE: GIORNATA DI VERIFICA

The Rookie 2 torna in onda questa sera su Rai2 in coppia con NCIS 17 con un singolo episodio e, in particolare, il numero 13 dal titolo “Giornata di verifica” in cui per Nolan arriveranno notizie importanti destinate a cambiare la sua vita. Nathan Fillion tornerà ad essere protagonista del prime time della rete giovane della televisione pubblica e il suo Nolan avrà modo di andare oltre nella sua vita grazie alla sua cucina appena ristrutturata. Al distretto, John riceve la visita di un avvocato che gli dice che suo padre gli ha lasciato qualcosa nel testamento ma lui non sapeva nemmeno della sua morte visto che non si parlano ormai da 35 anni. Intanto, gli ufficiali fanno rapporto al briefing mattutino e il loro capo li avvisa che nella giornata di verifica si passeranno a setaccio i casi che stanno per essere messi nel dimenticatoio a meno che non trovino nuove informazioni.

CASI DA RISOLVERE E RIVELAZIONI SCONVOLGENTI IN THE ROOKIE 2

Nel nuovo episodio di The Rookie 2 le novità non mancano soprattutto quando gli agenti iniziano a indagare alla ricerca di novità importanti sui loro casi e mentre Tim e Lucy vengono a sapere che il loro ex membro della banda è stato aggredito ed è in ospedale, Jackson e Angela continuano la loro caccia. John e Harper tornano al distretto perché sanno bene adesso che sospettato della rapina al negozio di liquori è in custodia ed è una donna e questo li ha sconvolti. Siamo sicuri che è davvero questa la strada giusta per risolvere il caso? Sembra proprio che le sorprese non mancheranno.



