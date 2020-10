The Rookie 2/ Anticipazioni episodio 30 ottobre: Danni collaterali

The Rookie 2, anticipazioni episodio 30 ottobre

Siamo ormai al giro di boa e anche questa sera The Rookie 2 torna in onda su Rai2 intorno alle 22.10 circa con un altro singolo episodio. Nathan Fillion è ancora protagonista della serie che sta conquistando le fan orfane di Castle anche se, senza la sua Kate tutto è molto diverso. La serie in Patria non ha ottenuto lo stesso successo della precedente e questo ne mina un po’ il futuro, cosa ne sarà di The Rookie dopo la fine di questa seconda stagione? E’ ancora presto per parlare visto che l’episodio che andrà in onda oggi, 30 ottobre, su Rai2 è il numero 14 e ne mancano ancora 6 al gran finale. Cosa succederà questa sera in ‘Danni collaterali’? Gli agenti Nolan e Harper indagano su un omicidio che potrebbe avere implicazioni per la sicurezza nazionale, mentre l’agente Bradford deve confrontarsi con il suo passato quando incontra un veterano senza casa.

Danni collaterali in The Rookie 2 per Angela, Jackson e…

In particolare, nel nuovo episodio di The Rookie 2, Angela e Jackson incontrano un uomo per strada che sembra ubriaco ma quando lo affrontano capiscono che potrebbe essere stato colpito alla testa. Nel frattempo, John e Harper stanno inseguendo un sospetto che corre verso un magazzino abbandonato ma presto ecco spuntare un cadavere. I due arrivano in ospedale mentre John e Harper si occupano di quella che ormai possiamo definire la scena del crimine. Le cose si complicano quando i nostri agenti scoprono che la vittima nella sua stanza ha scarpe nuove e tanti soldi ma anche qualcuno con cui condivideva il suo tetto, una persona che Tim conosce bene perché erano insieme nell’esercito. Sarà lui a fargli le prime domande mentre l’amico ammetterà di essere scappato per paura ma anche di non sapere niente della morte del suo coinquilino. Cosa verrà fuori a quel punto sulla vittima e sulla sua vera vita?



