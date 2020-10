The Rookie 2/ Anticipazioni episodio oggi, 16 ottobre: Nathan Fillion in balia di…

The Rookie 2, anticipazioni episodio di oggi, 16 ottobre: “Prima o poi”

Nathan Fillion torna ad essere protagonista del prime time di Rai2 con il singolo episodio di The Rookie 2 previsto per oggi, 16 ottobre. L’appuntamento con la serie è previsto per questa sera, subito dopo quello di NCIS 17, e, quindi, intorno alle 22.05 circa. Ancora una volta i colpi di scena non mancheranno perché ‘Prima o poi’, questo il titolo, porterà sullo schermo un nuovo caso da risolvere ma anche intricate situazioni personali per i protagonisti della serie. A quanto pare quelli che sono in arrivo in queste settimane sono gli ultimi episodi della serie visto che non ci sarà una terza stagione, salvo cambiamenti, e per Nathan Fillion si chiuderà un altro capitolo dopo quello lungo e di successo vissuto con Castle. I suoi fedelissimi fan sono pronti a vedere cosa succederà questa sera in The Rookie 2 e noi siamo in grado di anticiparvi qualche succoso passaggio. Nolan porta la fidanzata di suo figlio, Abigail, a fare un giro dopo che lei ha mostrato il suo interesse a diventare un agente di polizia. Nel frattempo, la relazione di Jackson si sta complicando sul lavoro.

IN THE ROOKIE 2 LUCY TORNA A LAVORO MA…

In particolare, nel nuovo episodio di oggi di The Rookie 2, Lucy arriva a colazione per dire a Jackson e John che è stata autorizzata a tornare al lavoro ma poi chiede loro di non mostrare troppo entusiasmo. Al distretto, Tim lascia con riluttanza che la Harper prenda Lucy come sua nuova partner alla luce di quello che ha passato mentre John non ha ancora idea di cosa dire quando suo figlio e la sua fidanzata si presenteranno al distretto visto che quest’ultima vuole fare la poliziotta e vorrebbe fare un giro con lui per il distretto. Suo figlio, però, è contrario e chiede al padre di farle passare la voglia perché a malapena riesce a sopportare che suo padre lo sia, figuriamoci la fidanzata. Dopo una serie di giri, però, viene fuori che la futura nuora è molto portata per questo lavoro e Tim dice a John che potrebbe mettere una buona parola per lei anche se sarà difficile entrare nell’Accademia. Le cose non si mettono bene né per lei e né per lui dopo la richiesta del figlio e le tensioni non faranno altro che venire a galla facendo traballare un po’ i nostri protagonisti. Cosa ne sarà di loro a quel punto? La risposta a questa domanda arriverà questa sera su Rai2 con la messa in onda dell’episodio che darà il via alla corsa verso il gran finale.



