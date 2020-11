The Rookie 2/ Anticipazioni episodio oggi, 6 novembre: Identità violate

The Rookie 2, anticipazioni episodio oggi, 6 novembre

The Rookie 2 sta per concludere la sua corsa su Rai2 con l’arrivo di un doppio episodio il 20 e il 27 novembre. Prima di pensare al finale, però, l’appuntamento con Nathan Fillion e la sua serie, è fissato per oggi, 6 novembre, a partire dalle 22.05 circa con l’episodio numero 15 dal titolo Identità Violate in cui l’agente Nolan sta vivendo una giornata particolarmente brutta dopo aver appreso che la sua identità è stata rubata e potrebbe mettere a repentaglio la sua posizione di ufficiale. È mattina presto quando Harper e John si imbattono in quella che credono sia una rapina in un minimarket. Dopo essere entrati, si rendono conto che è uno studente universitario che sta girando un film ma la loro giornata è agli inizi. Di ritorno al distretto, prima dell’appello, John riceve una chiamata che il suo assegno è per le tasse universitarie di Henry è stato rifiutato, si tratta solo di un errore?

Chi ha rubato l’identità di John in The Rookie 2?

Prenderà il via da qui The Rookie 2 in cui, dopo aver eseguito il suo estratto conto, John si rende conto che qualcuno ha rubato la sua identità. Harper dice loro di andare al dipartimento per i furti di identità per chiedere aiuto e uno specialista gli dice che potrebbero volerci anni per risolvere questa situazione e probabilmente non otterrà il rimborso di quello che gli è stato portato via dal conto corrente. John nota che un orologio molto insolito e unico è stato acquistato con una delle sue carte di credito e questo gli permette di iniziare le sue indagini che potrebbero portarlo alla casa del colpevole. Sarà davvero così facile sistemare tutto?



