The Rookie 2/ Anticipazioni puntata oggi, 9 ottobre: chi ha rapito Chen?

The Rookie 2, anticipazioni puntata oggi, 9 ottobre

Il giorno della morte, questo è il titolo dell’episodio di The Rookie 2 che andrà in onda questa sera su Rai2 in coppia con NCIS 17. Nonostante i continui cambi di programmazione per via delle partite della Nazionale di questi giorni, sembra che la programmazione di Rai2 delle due serie del venerdì sia confermatissima. L’appuntamento con Nathan Fillion è fissato per oggi, 9 ottobre, alle 22.10 con un singolo episodio, il numero 11, che negli Usa ha rappresentato il primo episodio della seconda parte di stagione, questo significa che non mancheranno i colpi di scena e, soprattutto, un nuovo caso di cui occuparsi, ma quale? Secondo le prime anticipazioni di The Rookie 2 e del nuovo episodio in onda questa sera, sembra che l’agente Nolan e l’intera squadra sono alla disperata ricerca di un modo per salvare l’Agente Chen dopo il suo rapimento e devono cercare di convincere Rosalind ad aiutarli nella loro ricerca. Intanto, non va meglio all’agente Lopez che quando trova Wesley collassato a causa di un cocktail pericoloso di alcol e pillole, si ritrova a doversi occupare di lui.

Chi ha rapito Chen? Un nuovo caso per il team e una corsa contro il tempo…

Cos’altro succederà in The Rookie 2? Dopo essersi raggruppati e aver parlato di ciò che sanno, i ragazzi del team determinano che nessuno la vede e la sente ormai da 13 ore e che è stata vista l’ultima volta con un ragazzo di nome Caleb in un bar la sera prima. In realtà la giovane non se la sta spassando come qualcuno pensava, ma il pubblico la ritroverà in un soggiorno con il nastro adesivo sulla bocca e incollata alla sedia. Caleb entra e sta mangiando ma poi ammette anche che il suo rapimento è stata una felice opportunità ma non era previsto. Che cosa intende e perché l’agente Chen è finita nelle sue mani? Mentre i ragazzi della squadra iniziano le loro indagini, quest’ultima continua a cercare di capire dove è finita e il perché e quello che scoprirà non la aiuterà di sicuro, almeno in un primo momento. Tutto cambia quando, tornati al distretto, il team capisce che Caleb è il mentore di un famigerato serial killer che hanno in custodia e questo permette loro di mettere insieme i pezzi per capire il perché del rapimento della loro collega e quale possa essere la richiesta che presto arriverà sulla loro scrivania, riusciranno ad intervenire prima che sia troppo tardi? I fan lo scopriranno solo questa sera quando la serie inizierà il suo percorso negli episodi che compongono la seconda parte di stagione e che, quindi, porteranno al finale molto presto, sempre su Rai2 in prima serata, salvo cambiamenti.



