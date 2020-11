The Rookie 2/ Anticipazioni ultimi episodi 27 novembre: chi è la talpa?

The Rookie 2, anticipazioni ultimi episodi 27 novembre

La talpa e La resa dei conti sono gli ultimi due episodi di The Rookie 2 che questa sera andranno in onda su Rai2 chiudendo la corsa di questa seconda stagione della serie con Nathan Fillion. Brividi, risate e due nuovi casi, questo è quello che attende il pubblico che potrà mettersi comodo e, a partire dalle 21.10 gustarsi il gran finale in attesa della terza stagione le cui riprese, tra Covid e interruzioni, è in lavorazione negli Usa. Come finirà questa sera su Rai2? Negli ultimi episodi, Nolan, Chen e West verranno sottoposti a forti pressioni mentre la fine del loro percorso si avvicina, i loro ufficiali dovranno decidere e valutare l’importanza e la riuscita del loro addestramento e se, quindi, sono pronti per il lavoro sul campo oppure no. Le cose si complicano quando uno dei loro nuovi compagni in accademia viene coinvolto in una sparatoria e subito dopo muore nonostante le cure immediate. Nolan recupera l’arma del delitto ma nel momento in cui si ritrova a classificarla scopre che la pistola non si trova più e questo lascia pensare alla presenza di una talpa nel dipartimento. Sarà davvero così oppure no e come riuscirà Nolan a indagare ora che non sa di chi fidarsi?

Chi è la talpa vicina a Nolan?

Nel secondo episodio della serata di The Rookie 2, La resa dei conti, in cui Nolan dovrà fare i conti con l’amara scoperta che il poliziotto corrotto che stava cercando è sempre stato al suo fianco e che si tratta del detective Nick Armstrong, l’uomo che pensava di conoscere meglio di chiunque altro, colui con il quale ha stretto una grande amicizia dopo aver affrontato il serial killer Rosalind Dyer che, dal canto suo, aveva cercato di avvertirlo su Armstrong. E’ lui il poliziotto corrotto che ha lavorato con la mafia armena, che ha ripulito i loro pasticci e li ha anche coperti quando il serbo Derian ha ucciso un poliziotto. Armstrong si è assicurato che le prove nel caso sparissero e ha anche ucciso un collega per nascondere quello che ha fatto, ma dove sta la verità? Davvero Nolan si è sbagliato così tanto su di lui? Toccherà proprio a lui trovare la prova che Armstrong ha ucciso il suo collega poliziotto per coprire i suoi impicci e a quel punto non rimarrà in silenzio e si rivolgerà all’unica persona su cui sapeva di poter contare, il suo partner, Harper.



