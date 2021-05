The Rookie 3/ Anticipazioni episodio oggi 16 maggio: Nolan sotto esame

The Rookie 3, anticipazioni episodio oggi, 16 maggio

Ottime notizie arrivano dagli Usa per i fan di Nathan Fillion che hanno scoperto che la loro serie tv preferita avrà un’altra stagione, la quarta. La rete ha rinnovato The Rookie che questa sera tornerà su Rai2 con un altro episodio della terza stagione. Questo significa che la Rai continuerà a mandare in onda la serie per queste ultime settimane e poi rimanderà tutto al prossimo autunno. Ma cosa succederà nell’episodio in onda oggi, 16 maggio? Ad andare in onda dalle 21.10 circa sarà l’episodio dal titolo Lockdown in cui Nolan supererà l’esame di riabilitazione ma Gray preciserà che è ancora lontano dal titolo di detective ma per lui i problemi non arrivano mai da soli e i guai sono ancora dietro l’angolo soprattutto quando si ritroverà ostaggio di un uomo, Graham Porter (interpretato da Josh Stewart).

Prenderà il via da qui il nuovo episodio di The Rookie 3 con un uomo che è pronto a far saltare tutto in aria a meno che non venga rilasciato un detenuto, Feltt, condannato all’ergastolo e questo mette tutti in crisi. Lopez scopre che non vi è stato alcun contatto e nessun legame tra Graham e Feltt e così capisce subito che c’è qualcosa che non va proprio all’interno della polizia e tutto sembra legato alla donna di Graham, Kelsey, che si era introdotta nella stazione di polizia per riuscire a distruggere le prove sequestrate nel ristorante dove lavora, ma perché? Sembra che sulle prove c’erano le sue impronte e a quel punto sarebbe venuta a galla la sua vera identità mettendo a rischio la sua fuga dal marito violento pronto ad ucciderla.

Jackson pronto a perdere tutto?

Dall’altro lato, continua il periodo difficile anche per West che consegna a Gray un rapporto negativo su di lui accusandolo di aver disubbidito ai suoi ordini e a quel punto quest’ultimo vorrebbe affidare Jackson un altro istruttore ma lui non vuole rinunciare ad incastrare Stanton e chiede un’ultima occasione che potrebbe mettere a rischio la sua carriera. Alla fine anche Jackson e Stanton avranno un violento scontro, come finirà a quel punto?

