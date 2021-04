The Rookie 3/ Anticipazioni episodio oggi, 18 aprile: Nolan è scomparso?

The Rookie 3, anticipazioni episodio oggi, 18 aprile

Conseguenze è il titolo del primo episodio di The Rookie 3, la serie tv in onda su Rai2 oggi, 18 aprile, a partire dalle 21.20 circa. La serie prenderà il via con i nuovi episodi in coppia con Bull 5 per la gioia dei fan che avranno a che fare con i loro casi e i problemi personali dei personaggi almeno per tutta la primavera, ma come sono cambiate le cose in The Rookie dopo il finale della seconda stagione e cosa succederà questa sera in questa première di stagione? Le prime anticipazioni rivelano che toccherà all’agente Nolan fare i conti con una serie di prove schiaccianti che lo incastrano per colpa di Armstrong. Cosa succederà a quel punto? Nathan Fillion tornerà a vestire i panni del protagonista della serie e, in particolare, toccherà a lui affrontare la vicenda ispirata alla storia vera di un poliziotto del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, Bill Norcross, attualmente ancora in servizio e produttore esecutivo dello show.

Nolan arrestato da Gray

Tutto riprenderà nel momento in cui Nolan ha messo le mani su un sacco di soldi che ha trovato dietro la parete della sua camera da letto ma adesso sa bene che a metterceli è stato il personaggio interpretato da Harold Perrineau, Armstrong. L’uomo vuole incastrarlo dimostrando la sua presunta complicità con la famiglia criminale Derian. Proprio nel momento in cui mette le mani sui soldi ecco arrivare la polizia e così Nolan non potrà far altro che chiamare subito Wesley per chiedergli di occuparsi della sua difesa ancora prima di venire portato via dal sergente Gray. Al distretto, Nolan è deciso a parlare nonostante i consigli di Wes, iniziando proprio dall’indagine che lui e Harper hanno condotto su Armstrong.

Dal canto suo, il collega, prova a raccontare la stessa versione anche agli affari Interni proprio mentre Armstrong finisce in ospedale a causa delle ferite riportate durante la sparatoria con Nolan che, per riabilitare il proprio nome, prova ad organizzare un incontro con Ruben Darien andando sotto copertura e offrendosi come suo nuovo informatore. Le cose si complicano nel finale di questo intenso primo episodio di The Rookie 3 perché proprio quando il sergente dice sì a questa complicata missione, ecco che con l’arrivo degli uomini di Darien, il nostro protagonista sembra sparire nel nulla.

