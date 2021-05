The Rookie 3/ Anticipazioni episodio oggi, 2 maggio: chi è La Fiera?

The Rookie 3, anticipazioni episodio oggi, 2 maggio

Toccherà a The Rookie 3 aprire le danze questa sera su Rai2 quando, intorno alle 21.00, prenderà il via un nuovo episodio. La serie con Nathan Fillion continua ad andare avanti alla domenica sera e lo stesso succederà anche oggi, 2 maggio, quando a tenerci compagnia ci penserà l’episodio dal titolo La fiera in cui Frances Fisher sarà guest star nel ruolo della mamma di Nolan, Evelyn. Sarà lei a presentarsi senza avvisare proprio a casa del figlio e questo non farà altro che complicare le cose proprio mentre lui è alle prese con una giornata al poligono di rito per l’addestramento. Prende il via proprio da qui la serata in compagnia di The Rookie 3 in cui toccherà proprio a Nolan notare uno strano uomo che sembra vestito da sub e che si trova proprio all’interno del poligono da tiro. Questo lo distrae e come conseguenza paga il fatto di essere finito ultimo in graduatoria. Il giovane si piazza dopo Bradford e Harper ma anche dopo Chen che arriva prima.

La compagnia del cigno 2/ Anticipazioni puntata 2 maggio: Ornella Vanoni guest star

Nolan in crisi? L’arrivo della madre…

Non mancano i colpi di scena nel nuovo episodio di The Rookie 3 quando un ragazzo ispanico viene ritrovato morto e sulla scena del crimine si presentano Doug e Jackson. A loro si unisce proprio la new entry che abbiamo conosciuto nelle scorse settimane, le neo-detective Lopez che fino a questo momento si è occupata delle colazioni, e non solo. Tamara ha ricevuto in regalo la macchina di Chen , ma poi lei scopre che l’ha venduta per comprarsi dei vestiti proprio mentre Jackson e il suo nuovo istruttore Doug sono alla ricerca di un sospetto. L’intervento di Tim e Lucy evita il peggio mentre Lopez scopre che l’omicidio è legato ad un cartello guatemalteco e che la vittima era legata alla donna che è al comando, La Fiera, Sandra de la Cruz, detta la Fiera. Proprio lei è stata accusata di aver comandato un massacro nel villaggio dell’uomo che Nolan ha visto vestito da sub, ma dove sta la verità?

LEGGI ANCHE:

Michele Zagaria, storia vera Sotto Copertura/ La resa: "Lo Stato vince sempre, lo so"Anticipazioni Sotto Copertura 3, si farà?/ Sequel improbabile, a meno che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA