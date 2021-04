The Rookie 3/ Anticipazioni episodio oggi 25 aprile: Brandon Routh guest star

The Rookie 3, anticipazioni episodio oggi, 25 aprile

Nathan Fillion torna in onda questa sera su Rai2 con un nuovo episodio di The Rookie 3. La serie tv ha preso il via proprio dalla scorsa settimana e questa sera tornerà di nuovo in tv con una guest star d’eccezione, Brandon Routh, l’amato Clark Kent in “Superman Returns” e per il suo ruolo di Ray Palmer/The Atom nell’Arrowverse. Toccherà a lui vestire i panni di un poliziotto con grande esperienza, Doug Stanton, il nuovo partner di West. In seguito a quanto accaduto con Armstrong, Nolan e Harper si ritrovano in servizio al Centro comunitario sulla Quarta strada mentre Lopez si presenta per il suo nuovo lavoro da detective e ottiene il suo primo caso: portare il pranzo in quanto novellino. West è in macchina con il suo nuovo partner, Stanton quando vedono un ragazzo accostato sul ciglio della strada con un problema alla macchina, si fermano per dare una mano.

Nolan a caccia di un colpevole in The Rookie 3?

L’episodio di The Rookie 3 prende il via proprio da qui quando Nolan è fuori a distribuire volantini, quando vede un ragazzo spaccare il finestrino di un’auto e rubare qualcosa dall’interno. Lo chiama e inizia a correre dietro al ragazzo. Stanton e West ascoltano la chiamata e corrono in soccorso portando il ragazzo in arresto, dall’altro lato Bradford e Chen si fermano perché una donna sta gridando a un uomo nella sua macchina e anche in questo caso sembra che ci sia una situazione poco chiara alle spalle dei due protagonisti. L’urgenza che hanno tutti, però, è quella di ripulire l’immagine del Dipartimento soprattutto quando due agenti sono poco graditi specie a James, un uomo di colore che continua a professarsi contro la polizia, specie alcuni agenti. Il sergente Caradine non si spreca a sistemare e accogliere al meglio la Lopez che viene trattata con molta sufficienza e distacco. Sembra andare meglio a Jackson ma le apparenze sul nuovo arrivato sembrano ingannare.

