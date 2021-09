The Rookie 3/ Anticipazioni episodio oggi, 25 settembre: Nolan nei guai?

The Rookie 3, anticipazioni episodio oggi, 25 settembre

Siamo ormai al giro di boa di The Rookie 3 visto che la serie continua ad andare in onda su Rai2 e anche oggi, 25 settembre, farà lo stesso, per la gioia dei fan. In coppia con Bull, Nathan Fillion e i suoi torneranno sullo schermo anche questa sera regalando ai fan un nuovo caso da risolvere. In particolare, la trama dell’episodio numero 9 di questa terza stagione, dal titolo Allerta Amber, rivela che nell’ultimo giorno da reclute per Chen e West accadrà di tutto.

Non solo i due dovranno lasciarsi dietro Nolan, per il quale ci vorrà ancora un po’, ma devono subito mettersi a disposizione quando il dipartimento rimane coinvolto nelle ricerche di una neonata rapita dall’ospedale. Quella che inizia è una vera corsa contro il tempo perché la bambina è piccola e rischia grosso e il primo a finire nel mirino è il padre.

The Rookie 3, chi ha rapito una neonata?

Prende il via da qui il nuovo episodio di The Rookie 3 con gli agenti pronti a cercare e fermare il padre solo per poi scoprire che l’uomo è rimasto coinvolto in un incidente in auto ma che della piccola non c’è traccia. Ad aiutare gli agenti arriveranno poi le immagini di un video della sorveglianza in cui si vede chiaramente che la bambina viene portata via da una donna in ospedale dopo aver perso la sua di bambina. Le cose per lei non si mettono bene e adesso che la verità è venuta a galla ci sarà ancora meno tempo per salvare la piccola prima che sia troppo tardi. Intanto, Nolan e Harper incontrano la professoressa Fiona Ryan per un giro in pattuglia al fine di raccogliere tutte le informazioni utili per concludere il suo libro sulla polizia, come finirà?

