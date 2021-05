The Rookie 3/ Anticipazioni episodio oggi, 30 maggio: strano inseguimento per Jackson

The Rookie 3, anticipazioni episodio oggi, 30 maggio

Anche The Rookie 3 sta per finire in pausa e la prossima settimana saluterà i fan per poi tornare in autunno. La serie tv continua a mietere successi e proprio in vista dei saluti finali, ecco che i fan si preparano ad una cosa speciale, il doppio episodio in onda oggi. Ad andare in onda saranno gli episodi 6 e 7 che negli Usa hanno chiuso la prima parte di stagione, con i titoli Gestire il rischio e Il profeta. Nell’episodio di The Rookie di stasera, Lucy ha l’adolescente a cui ha dato la sua macchina e sono già pronte per vedersi ancora quando arriva Jackson che è uscito dall’ospedale ma è ancora ammaccato. Il giorno successivo, Nolan e Harper coprono la convention delle forze dell’ordine mentre Lucy e Tim lavorano con le auto in arrivo ed è lì che quest’ultimo incontra Mack, un vecchio amico e poliziotto.

Uno strano inseguimento per Jackson

Prende il via da qui The Rookie 3 con Smitty e Jackson che lavorano in pattuglia e si imbattono in una folla preoccupata per le buche e le strade. Nel frattempo, Harper sta tenendo una lezione all’ultimo minuto sulle donne sotto copertura dopo che l’oratore non ce l’ha fatta mentre Jackson vede un uomo lanciare una donna fuori dalla sua auto e quando si avvicina la donna urla che dentro c’è ancora suo figlio. Le cose cambiano quando l’uomo si schianta e cerca di scappare mentre Jackson lo segue sicuro di dover salvare un bambino ma trovandosi davanti un cane. Nel frattempo, Jackson e l’ufficiale a cavallo sembrano condividere un po’ di chimica mentre Tim vede Beth bussare alla porta dell’hotel di Mack, cosa succederà a quel punto?

