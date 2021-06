The Rookie 3/ Anticipazioni episodio oggi, 6 giugno: Cattivo sangue

The Rookie 3, anticipazioni episodio oggi, 6 giugno

Gran finale per The Rookie 3 che torna in onda questa sera con un singolo episodio e saluta il suo pubblico fino al prossimo autunno. Nathan Fillion è stato promosso e confermato per una quarta stagione ma, intanto, il pubblico di Rai2 dovrà attendere l’autunno per capire come finirà la terza. Prima, però, l’appuntamento è fissato per oggi, 21.10, su Rai2, con l’episodio dal titolo Cattivo sangue in cui l’agente Nolan, l’agente Harper e il detective Lopez dovranno occuparsi del rapimento del figlio di un giudice del tribunale penale. Naturalmente la lista dei possibili colpevoli è molto lunga e mette insieme tutti i suoi nemici, ma siamo sicuri che tutto sia legato al lavoro oppure si tratta di una vendetta privata?

Cattivo sangue chiude questa prima parte di stagione di The Rookie 3

In The Rookie 3 di stasera, Nolan arriva tardi a lezione, non arriva in tempo per sostenere l’esame e implora l’insegnante di farglielo sostenere e solo rispondendo correttamente ad una domanda potrà farlo. Lucy si sveglia con un messaggio di Emmett pronto a rompere con lei mentre Jackson è tornato al lavoro, suo padre vuole che intraprenda un nuovo progetto. Intanto va in scena il rapimento e i sospetti hanno ottenuto i soldi ma non hanno restituito l’uomo. L’auto della polizia di Tim e Lucy è etichettata mentre Harper e Nolan si ritrovano ad interrogare Oscar. Sembra che abbia una figlia anch’essa coinvolta in crimini. Hanno bisogno di nomi di possibili madri per restringere il loro sospetto e così l’unica soluzione è quella di portare l’uomo con loro. Cosa succederà adesso alla vittima di turno? Le cose si complicano sia sul lavoro che nella vita personale dei protagonisti e solo questa sera scopriremo se questo finto finale sarà gradito al pubblico oppure no.

