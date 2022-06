The Rookie 4/ Anticipazioni puntata 13 giugno: avventura nel deserto per Nolan

The Rookie 4, finale di stagione 13 giugno

Questa sera, lunedì 13 giugno, alle 21.20 su Rai 2 vanno inonda gli ultimi due episodi della quarta stagione di “The Rookie”. Basata su fatti realmente accaduti, la serie segue John Nolan (Nathan Fillion), la più vecchia recluta della polizia del dipartimento di polizia di Los Angeles. Nel marzo 2022, la serie è stata rinnovata per una quinta stagione. Negli episodi 19 e 20 della quarta stagione di “The Rookie” è stato introdotto come “backdoor pilot” l’episodio pilota della serie spin-off “The Rookie: Feds” con protagonista l’attrice Niecy Nash. Ecco le anticipazioni degli ultimi due episodi di “The Rookie 4”, dal titolo “Festa della mamma” e “Giornata buca”.

The Rookie 4, anticipazioni “Festa della mamma” e “Giornata buca”

Nel ventunesimo episodio di “The Rookie 4” dal titolo “Festa della mamma” Lucy manda un mazzo di fiori alla sua e declina l’invito di Chris di presentarla ai suoi. Il sergente Gray sostiene il desiderio dell’agente Nolan di diventare un ufficiale di addestramento e si offre di cavalcare con lui per la giornata per prepararlo. Mentre Lopez e Patrice sono ad un brunch, avviene una rapina. Nell’ultimo episodio della quarta stagione dal titolo “Giornata buca” Tamara ha acquistato un’auto all’asta delle auto sequestrate, ma nel bagagliaio Tim e Lucy trovano un’ingente quantità di eroina. Scattano subito le ricerche sull’ex proprietario dell’auto, un certo Jake Butler che assomiglia incredibilmente a Tim. Nel frattempo, Bailey e Nolan stanno raggiungendo la nuova sede in cui dovrà trasferirsi Nolan e dove conoscono l’agente Gabrielle: i tre si ritrovano ad affrontare una vera e propria avventura nel deserto…

