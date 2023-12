The Rookie 5/ Anticipazioni 15 dicembre 2023: Tim e Lucy finalmente escono insieme

The Rookie 5, anticipazioni primo episodio del 15 dicembre 2023: “Un passo indietro”

The Rookie 5 torna in onda anche venerdì 15 dicembre con due nuovi episodi su Rai 2. Nel primo appuntamento della serata vediamo Grey e Luna andare a trovare la figlia a New York, e scoprire molte cose che non sapevano di lei. Il loro arrivo è però tempestivo, perché riescono a salvarla da un tentativo di rapimento. Il fattaccio non scoraggia la ragazza, che decide comunque di fermarsi a studiare in città. Nel frattempo, Genny si è trasferita a Los Angeles e Nolan la aiuta a sistemare la casa, quando si accorge che le manca un braccialetto. Lui incolpa i traslocatori, ma la verità emergerà ben presto e sarà sconcertata per Genny.

Durante un inseguimento e un arresto, un uomo, Ryan Davis, dopo essere stato portato in cella, muore. Celina rischia un accusa per omicidio, ma alla fine viene scagionata. Lucy e Chris stanno cercando casa insieme, lei ha sempre più dubbi sulla loro relazione, e crede che non sia giusto affrettare le cose. Non sapendo come parlarne con lui, Lucy è in difficoltà. In suo soccorso c’è Aaron, che le offre il suo aiuto. Alla fine Lucy seguirà il suo istinto e accetterà di andare a un appuntamento con Tim…

The Rookie 5, anticipazioni secondo episodio di stasera “L’elenco”

Nell’episodio successivo di The Rookie 5, mentre è in banca con James, Harper riconosce Todd Shelf, un noto rapinatore di banche e mette in allarme la direttrice della banca. Tuttavia, l’intromissione di un cliente impedisce all’agente di sventare la rapina e il sospettato scappa, abbandonando il suo complice. A insospettire il tutto c’è la sparizione di 17 cassette di sicurezza. Harper conosce il modus operandi di Todd, e sa che in questi casi si accontentava di prendere solo del denaro contante, perciò capisce che deve vederci chiaro. E in effetti scopre che in una di queste cassette c’era un elenco di agenti sotto copertura, rubato all’FBI da un hacker di nome Taylor Barnes.

Si tratta di informazioni molto riservate che Taylor voleva vendere a un misterioso acquirente. Nel momento in cui sta per svelare il nome del compratore, un proiettile lo colpisce e muore. Harper continua le indagini e scopre che i rapinatori erano in realtà tre. Oltre ai due in banca nel momento della rapina, chi era la terza persona di questa piccola banda di criminali? Nel frattempo proseguono in parallelo le storie degli altri protagonisti: Lucy e Tim diventano una coppia, Angela rivela a Wesley di non essere pronta ad avere subito un altro figlio, mentre Harper e James chiedono proprio a loro due di prendersi cura della piccola Leah nel caso uno dei genitori dovesse morire.











