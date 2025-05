“Ci sono due modi di vivere la vita, uno è pensare che niente sia miracolo, l’altro è pensare che ogni cosa lo sia…”. Così inizia il film The secret – La forza di sognare che il regista Andy Tennant ha messo in scena per testimoniare una cosa semplice: che nulla di ciò che accade nella vita è casuale, tutto porta con sé qualcosa di miracoloso, tutto ha dentro qualcosa che sconvolge la vita, la segna in modo nuovo. Però questo non basta, e il film lo documenta in modo incontrovertibile: il miracolo non basta, ci vuole chi se ne accorge, lo riconosce e lo fa proprio.

The secret – La forza di sognare racconta la storia di Miranda Wells, interpretata da Katie Holmes, a cui è morto il marito e che è chiamata dalla vita a tenere in piedi alla meglio la sua amata famiglia, formata da Missy (Sarah Hoffmeister), Bess (Chloe Grace Lee) e Greg (Aida Brennan). Miranda è sempre in ansia, la paura di non farcela è grande, i problemi sono tanti e il budget familiare è costantemente in deficit. I figli sentono questa tensione e sono insoddisfatti, il rapporto con la madre ne risente, le vogliono bene, ma vorrebbero un altro tipo di vita.

A questa situazione ci sarebbe una soluzione, è quella del datore di lavoro di Miranda, Tucker (Jerry O’Connell), il quale è innamorato di Miranda e le assicurerebbe una tranquillità economica. Miranda però non lo ama, ma tutto preme, persino la suocera, per questa soluzione normale.

Nella vita di Miranda entra Bray (Josh Lucas), e vi entra di soppiatto, in punta di piedi, la sua presenza è gratuita, aiuta Miranda la cui casa è colpita dall’uragano che distrugge parte del tetto. Bray diventa un tuttofare, si rende disponibile ad aggiustare ciò che era stato lesionato e lo fa in modo del tutto incomprensibile, suscitando domande in tutti.

C’è un dato significativo in tutto questo, la sua presenza porta una pace, però tutto sembra andare nella direzione della normalità a cui anche Miranda sembra arrendersi accettando la proposta di matrimonio di Tucker che però lei non ama. Bray, che era entrato nella vita di Miranda in quanto era l’ultima persona che aveva visto il marito di cui aveva condiviso una scoperta scientifica, viene accusato di aver sfruttato la situazione per un suo progetto di guadagno economico! Sono accuse false, ma Miranda furibonda lo allontana dalla sua vita.

Così emerge in modo evidente che il miracolo era accaduto, ma non era stato riconosciuto: ci vorranno degli ulteriori fatti per portare Miranda a riconoscere che Bray non aveva avuto altri scopi se non l’attrattiva di un amore scoppiato d’improvviso in un gesto che era dall’inizio di gratuità.

Un film che appare sentimentale, in realtà non lo è perché vuole solo fare vedere che anche dentro situazioni che sembrano andare alla deriva Dio opera, ha bisogno di occhi che si aprano a vedere ciò che avviene.

Ogni cosa è miracolo, questo racconta The secret – La forza di sognare, di un destino buono che entra negli orizzonti chiusi e rabbuiati e li apre a una luminosità affascinante e meravigliosa. È un film che fa riconciliare con la vita, un film che documenta che vi è qualcosa di bello che incombe e rende appassionante il vivere.

