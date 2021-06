The Show Must Go On, Va tutto bene/ Diretta e anticipazioni: Max Giusti mattatore

Anticipazioni The Show Must Go On – Va tutto bene: torna Max Giusti su Raidue

Mercoledì 9 giugno, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con il divertimento e le risate. La seconda rete della Rai continua a dedicare tempo e spazio agli show italiani. Dopo aver dato spazio, in seconda serata, Riccardo Rossi con “W le donne” e Antonio Giuliani con “Insensibile”, questa sera, alle 21.25, dal palco del Teatro Olimpico di Roma, trasmette “The Show must go on – Va tutto bene”, show teatrale che, con oltre 200 repliche, ha conquistato il pubblico italiano. Mattatore unico della serata è un volto amico di Raidue ovvero Max Giusti che, con la sua ironia e simpatia, regalerà due ore di assoluto divertimento ai telespettatori. “Lo abbiamo gridato dai balconi, lo abbiamo atteso, lo abbiamo desiderato e adesso… VA TUTTO BENE! Mercoledì torno alla su raidue, con il mio nuovo show. Vuoi sapere di che si tratta, ma ti trovi sperduto? Tranquillo: Va tutto bene! Ti aspetto, il 9 giugno ore 21.20: te ne dirò delle belle!”, ha scritto su Instagram Giusti che ha scelto d’intitolare il proprio show “Va tutto bene” sperando che tutto riparta dopo lo stop forzato per la pandemia. Clicca qui per seguire in diretta lo spettacolo The Show Must Go On – Va tutto bene



The Show Must Go On – Va tutto bene: ecco cosa vedremo

Risate, divertimento e leggerezza sono le parole d’ordine di “The Show must go on – Va tutto bene” con cui Max Giusti torna a respirare la bellezza dello spettacolo dal vivo. Nel corso della serata, Max Giusti sfoggerà il suo istrionico talento imitando, cantando, raccontando aneddoti e recitando monologi anche sull’attualità. Nel corso della serata, poi, il padrone di casa ironizzerà su alcune abitudini degli italiani, sui pregi e i difetti della Capitale e dei romani, sulla città di Milano e le nuove tendenze musicali. Spazio, inoltre, ai sogni, alle tendenze e ai desideri per il futuro. Al centro di tutto ci sarà la speranza che la frase “Va tutto bene” pronunciata da tutti nell’ultimo anno possa concretizzarsi il prima possibile permettendo a tutti di tornare alla normalità.

