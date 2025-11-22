Il film "The Silent Hour" è un thriller che nasconde anche frammenti interessanti, soprattutto sul rapporto tra persone

The Silent Hour è un film thriller per la regia di Brad Anderson e racconta la vicenda di un poliziotto, il detective Frank Shaw, interpretato da Joel Kinnaman, e di una donna sorda dalla nascita, Ava Fremont, interpretata da Sandra Mae Frank.

Si tratta di un thriller a tratti angosciante e con momenti in cui si pensa di aver capito tutto, ma succede qualcosa che cambia le carte in tavola.

Smetto quando voglio, Rai 2/ Trama e cast della commedia cult di Sydney Sibilia, oggi 21 novembre 2025

Frank Shaw, a causa di un incidente, ha perso l’udito e Ava si trova coinvolta in un omicidio per questioni di droga in quanto lo ha visto e filmato. I due si incontrano perché il detective Doug Slater, amico di Frank, gli chiede di fare da interprete di una deposizione della donna in quanto conosce il linguaggio dei segni. Da questa deposizione e dal fatto che il detective Shaw torna nel palazzo dove abita la donna perché ha lasciato lì il cellulare si scatena una caccia a entrambi, costretti a dover lottare per sopravvivere.

QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO/ I segreti del "cult per caso" di 50 anni fa

Frank e Ava si trovano coinvolti in un’azione criminale cui partecipano dei poliziotti, a segno della corruzione presente nel corpo di polizia, la loro fine è stabilita: Ava doveva morire perché ha visto l’assassinio di due spacciatori, Frank perché è tornato sul luogo del delitto. Tutta la scena del thriller si svolge in un grande palazzo, praticamente quasi del tutto disabitato, con lunghi corridoi, ascensori, scale antincendio: abile il regista a mantenere in questo spazio limitato la suspense del thriller.

Dentro la trama del film The Silent Hour nasce un rapporto tra Frank e Ava che origina dal fatto di aiutarsi a sfuggire alla caccia dei poliziotti corrotti, ma che poi diventa pian piano conoscenza l’uno dell’altro. In questo rapporto emerge lo sguardo di attenzione e di tenerezza di Frank per Ava, salvarla diventa lo scopo di quelle ore e così riscopre il valore di essere un poliziotto, che non è fare il supereroe ma il bene della gente.

Codice Mercury, Italia 1/ Trama e cast del film d'azione con Bruce Willis, in onda oggi 20 novembre 2025

Commovente poi lo sguardo di Ava che è sorda dalla nascita e che fa capire a Frank cosa voglia dire convivere con la sordità: ne nasce un bellissimo insegnamento, che un limite non definisce un essere umano, il quale è di più del suo limite.

Così di fronte a Frank che non vuole andare al concerto della figlia Sam, Ava racconta la sua esperienza di donna sorda che va ai concerti e sente la musica guardando i volti degli altri. Questa parte del film di The Silent Hour che entra nel thriller in modo imprevisto fa cogliere come in ogni incontro ci possa essere qualcosa che si nasconde e che esplode quando ci si guarda attenti a scoprire la bellezza dell’altro.

La confidenza che nasce tra Frank e Ava non è solo perché si trovano nella stessa situazione, ma perché, come dice Ava, quando non senti guardi: qui sta il fascino dell’umano, che ha sempre una strada da percorrere per arrivare all’altro, deve solo decidere di prenderla.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI