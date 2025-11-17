Il film "The Six Triple Eight" racconta la storia del 6888° Central Postal Directory Battalion durante la Seconda guerra mondiale

The Six Triple Eight è un film diretto da Tyler Perry che ci fa scoprire un’importante pagina di storia, quella del 6888° Central Postal Directory Battalion, un gruppo di 855 donne afroamericane inviato in Europa per svolgere un compito apparentemente poco significativo, ma che in realtà si rivelerà importante per tenere alto il morale delle truppe americane impegnate nell’ultimo assalto alla Germania hitleriana: il compito di smistare una quantità immensa di posta che era rimasta accumulata negli hangar dell’aeroporto di Birmingham.

Time is up, Rai 2/ Trama e cast del teen movie con Bella Thorne e Benjamin Mascolo, oggi 16 novembre 2025

Qui queste donne nere del Women’s Army Corps, guidate dal capitano Charity Edna Adams Earley (interpretata da Kerry Washington), organizzarono un lavoro intelligente e particolarmente geniale per capire da dove arrivassero le lettere o dove fossero dirette, per poterle far arrivare a chi da tempo le aspettava. Nessuno credeva che delle donne e per di più nere potessero arrivare alla fine del compito che era stato loro affidato, ma il battaglione ci riuscì in tre mesi, la metà del tempo previsto.

Quello che non so di te, Rai 2/ Trama e cast della commedia romantica con Rose Reid, oggi 16 novembre 2025

Dopo Birmingham il battaglione fu impiegato a Rouen e a Parigi, sempre con grande successo e ottenendo il riconoscimento da parte dei soldati e dei generali in Europa, non così quando alla fine della guerra tornarono negli Stati Uniti, dove non ottennero nessun tipo di riconoscimento

. Bisogna aspettare il 2018 perché sia dedicato loro in Kansas un monumento, il “Buffalo Soldier Commemorative Area Fort Leavenworth”. Nel 2022 il Battaglione 6888 è stato insignito della Medaglia d’Oro del Congresso in riconoscimento dell’importanza decisiva di ciò che hanno fatto queste donne.

Giorgio e Leonardo, chi sono figli Giovanni Allevi: anche loro musicisti?/ "La famiglia è il mio rifugio"

The Six Triple Eight documenta l’importanza che ebbe in questa vicenda il capitano Charity Adams, donna determinata capace di andare contro il razzismo presente nell’esercito e di tenere unite tutte le donne con la disciplina, ma soprattutto con un’attenzione a ciascuna: lei sarebbe diventata la prima donna afroamericana a raggiungere il grado di tenente colonnello nell’Esercito degli Stati Uniti.

Il film The Six Triple Eight inizia da una storia commovente che attraversa tutto il tempo della vicenda, quella di Lena Derriecott King (interpretata da Ebony Obsidian): è la storia di amore con un giovane ebreo Abram David (Gregg Sulkin) che morirà in guerra. Il dolore di Lena la porta a scegliere di arruolarsi e qui il regista affronta il tema di queste donne afroamericane che si sono arruolate per diversi, motivi non necessariamente per amore di patria.

È svolgendo il loro servizio che prendono coscienza del loro valore di donne e dell’importanza di quello che stavano facendo per l’America, che valeva anche se non era riconosciuto. Così Lena diventa una delle figure perno del battaglione, commovente il suo dialogo con Charity Adams, e durante questo periodo in cui deve affrontare il suo dolore conosce Hugh Bell (Jay Reeves) che poi diventerà suo marito.

The Six Triple Eight è un film che mostra le contraddizioni di una società americana, ma che non fermano chi, come queste donne, ha coscienza di valere e di essere per tutti un segno di libertà.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI