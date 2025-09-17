The Social Hero: reality Amazon parte col botto, due concorrenti litigano per un uomo e si sputano davanti alle telecamere.

Sta per arrivare un nuovo reality targato Amazon. Si intitola The Social Hero ed è una novità assoluta che ben presto vedremo su Prime Video con un cast eccezionale che promette scontri e dinamiche a go-go. Le registrazioni sono iniziate lunedì 15 settembre e dovrebbero terminare entro il 22, data in cui ci saranno le riprese della finale e si decreterà il vincitore del reality Amazon.

Ma passiamo subito a scoprire il cast e cosa sta succedendo dopo il giorno della prima registrazione. A lanciare l’indiscrezioni è Fanpage, che ha svelato che i concorrenti in gioco saranno personaggi del calibro di Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo, che per chi non lo sapesse sono stati una coppia diverso tempo fa. Chiofalo è stato anche uno dei personaggi più discussi di Temptation Island per poi aver partecipato a La pupa e il secchione.

Registrazioni The Social Hero: “Litigio choc per un uomo“

Nel cast di The Social Hero ci sarà anche Antonella Mosetti, ex Non è la Rai, e Federico Fashion Style, anche lui spesso al centro del gossip per la sua vita privata. Torna anche Maika Randazzo, celebre per essere stata la tentatrice di Lino Giuliano a Temptation Island 2024. Ma non è finita qui, arriva anche Mila Suarez, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello. Rivedremo poi Francesco Nozzolino e molto probabilmente Alessia Pascarella e Lino Giuliano.

Secondo le anticipazioni delle ultime registrazioni, due concorrenti di The Social Hero hanno fatto già parlare di sè. Ancora non si sa di chi si tratta, ma nelle scorse ore Deianira Marzano ha rivelato che le due donne sono impazzite in una discussione molto accesa per un uomo. Ma attenzione, il litigio è degenerato a tal punto che sono arrivate ad un folle gesto: “Durante le registrazioni due concorrenti hanno perso completamente la testa. e il motivo?”, ha detto la Marzano, “Un uomo La discussione è degenerata fino al punto che, tra urla e insulti, sono addirittura arrivate a sputarsi in faccia. Una scena così trash che ci ci auguriamo verra’ tagliata dalla versione ufficiale“.