Questa sera, alle 21.20, su Rai 3 andrà in onda il film The Son, diretto da Florian Zeller nel 2022. La pellicola è l’adattamento dell’opera teatrale diretta dallo stesso Zeller qualche anno prima, nel 2018: si tratta dell’ultimo capitolo in una trilogia che arriva dopo La Madre e Il Padre. Il film, di genere drammatico, è stato prodotto tra Stati Uniti, Regno Unito e Francia: la sceneggiatura, così come la regia, è stata curata da Florian Zeller e i protagonisti sono Hugh Jackman nei panni di Peter Miller, Laura Dern che invece interpreta Kate Miller e Zen McGrath che nel film è Nicholas Miller. Il film è drammatico: racconta infatti della storia di Nicholas, un giovane affetto da depressione.

The Son, la trama del film in onda questa sera su Rai 3

The Son racconta una storia tragica e drammatica che vede come protagonista Nicholas Miller, un giovane di 17 anni che soffre particolarmente per la separazione dei suoi genitori. Il film si apre con la mamma, Kate, che dopo aver scoperto che il figlio non va a scuola ormai da mesi, si reca dall’ex marito per chiedergli un aiuto: il ragazzo, segnato appunto dal divorzio, lascia la casa dove è cresciuto per trasferirsi appunto dal padre. Le cose, però, non vanno meglio neppure dal papà: a casa di Peter, infatti, la situazione non è delle migliori. Beth, la sua compagna, è pensierosa e teme che la presenza di Nicholas possa rompere il loro equilibrio, considerato anche l’arrivo del figlio Theodore, avuto con Peter.

Nicholas, inoltre, continua a mostrare segni di squilibrio e nonostante abbia cambiato scuola, continua a non frequentarla. Peter affronta allora il figlio, chiedendogli spiegazioni. Il ragazzo, profondamente sofferente, lo accusa di averlo abbandonato insieme alla mamma. Nicholas, una settimana più tardi, si taglia le vene. Salvato in extremis, dopo alcuni giorni in ospedale convince i genitori a farlo tornare a casa con loro. Mentre i tre prendono un the, Nicholas si allontana e in bagno si spara un colpo con un fucile, togliendosi la vita.