The Son, storia vera del film in da su Rai3 e dietro da Florian Zeller: è una dedica al figlio Gabriel

Questa sera torna in onda il film The son con uno straordinario Hugh Jackman, abituato a mostrare le sue doti in film di grande azione. In The son, in onda stasera su Rai3, troviamo il regista Florian Zeller mettersi all’esplorazione senza filtri riguardo al dramma della depressione adolescenziale. Una storia potente e allo stesso tempo controversa che è stata capace di dividere la critica e il pubblico tra commozione e perplessità.

Un film che è un progetto molto importante per il regista Florian Zeller, che ha deciso di dedicarlo al figlio, sappiamo che The son scava in mezzo alla difficoltà giovanili, con la storia che si propaga due anni dopo il divorzio di una coppia che ha delle conseguenze su Nicholas, il figlio dei due che non potrà più vivere con la madre. E così toccherà al padre farne le veci, nonostante l’uomo si sia ormai rifatto una vita e sia anche preso da questioni lavorative importanti a Washington. Così facendo però il personaggio interpretato da Hugh Jackman perderà di vista la crescita del ragazzo, in pieno periodo adolescenziale.

The son e la curiosità: la dedica del regista a Gabriel

Il film The son è nato dall’idea del regista Florian Zeller, che ha deciso di dedicare l’opera a suo figlio Gabriel. “Ho scritto questo film come atto d’amore per lui, cercando di essere il più onesto possibile” ha confidato in una intervista di promozione del film uscito nelle sale nel 2022. Nel toccante film troviamo nel cast anche Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins.

Il ragazzo alle prese con la depressione è interpretato dal giovane Zen McGrath, classe 2002, che è stato scelto per il ruolo più delicato: quello di Nicholas, mentre Hopkins interpreta il nonno che prova a giocare un ruolo chiave nella vita del ragazzo, provando a far valere il suo punto di vista generazionale sulla storia.

