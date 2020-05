The State of Union video conferenza Conte-leader Ue/ Diretta streaming: orario e temi

Pubblicità

«The State Of Union», la tradizionale conferenza “sullo Stato dell’Unione” organizzato dall’Istituto Universitario Europeo a Firenze non poteva che tenersi sul tema del coronavirus e soprattutto in diretta video streaming senza accesso a pubblico per le ben note leggi sul distanziamento sociale. Un ciclo di tre momenti lungo la giornata di oggi dove leader europei, politici, studiosi ed esperti discuteranno di come l’Europa e le istituzioni mondiali stanno gestendo la crisi pandemica e come soprattutto poter trovare una chiave di cooperazione sociale davanti all’enorme catastrofe sanitaria ed economica che si sta già profilando.

Tra gli interventi principali sono in programma quello del premier italiano Giuseppe Conte, della presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, del presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, della direttrice esecutiva del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva, del commissario europeo Paolo Gentiloni, ma molti altri ancora: nella prima sessione stamane il leader del Consiglio Europeo ha ribadito come la vera sfida sugli aiuti economici in Ue non possa che guardare ai padri dell’Europa e in particolare ad Alcide De Gasperi.

IL PIANO DE GASPERI

«Serve una rotta concreta, è il senso del piano di rilancio che stiamo mettendo in opera. Abbiamo parlato di un nuovo piano Marshall ma perché non chiamarlo piano De Gasperi? Lancio qui la proposta», ha spiegato Michel introducendo “The State of Union”, «Lo svilupperemo con tutte le istituzioni europee e i 27 stati membri ma anche l’insieme dei cittadini che deve essere mobilitato e partecipare. A fronte della crisi generata dal coronavirus dovremmo essere all’altezza dei nostri padri fondatori e guardare al di là dei nostri interessi a breve termine», ha concluso il Presidente del Consiglio Ue non prima di esprimere il grande potenziale che l’Unione Europea può ancora offrire in termini di «resilienza e solidarietà». Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, introducendo la giornata di conferenze, ha invece sottolineato il valore del coinvolgimento di più città come cooperazione necessaria per uscire dalla crisi: «I sindaci sono vicini ai cittadini, e specialmente in questi tempi difficili dobbiamo avvicinare l’Europa ai cittadini, per combattere il populismo».

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, toccando i punti che saranno tra l’altro in discussione oggi pomeriggio nell’Eurogruppo su Mes e Recovery Fund, ha invece criticato i ritardi dell’azione europea: «L’Italia ha chiesto dimostrazione reale di solidarietà da parte dell’Unione europea. Alcuni Paesi hanno chiuso le frontiere con l’Italia e abbiamo ricevuto aiuti prima da paesi extra Ue che da Paesi Ue. Poi – ha concluso l’ex leader M5s – ci sono state le scuse avanzate dalla presidente Ursula von der Leyen e l’impegno a cambiare rotta ed è stato messo a punto un ventaglio di strumenti». Per Di Maio e per il Governo italiano, «serve in salto di qualità che non può che essere un grande piano per la ricostruzione».

CONFERENZA UE: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Il programma della conferenza “The State of Union” di quest’oggi vede dalle ore 13 alle 14.30 il secondo ciclo di interventi, mentre dalle 17.30 alle 19 il terzo e ultimo, dove interverrà anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’intera giornata di conferenze avverrà in diretta video streaming su canale YouTube messo a disposizione dall’European University Institute (qui sotto trovate tutti e tre gli indirizzi embeddati): nel primo video trovate la conferenza di stamane con ospite Di Maio e Charles Michel tra gli altri, mentre nella seconda conferenza dialogheranno sulle politiche economiche per la ripresa dal coronavirus la Presidente della Bce Christine Lagarde, il Commissario agli Affari Economici Paolo Gentiloni, la giornalista del Financial Times Roula Khalaf, il professore George Papaconstantinou, la capo economista dell’OECD Laurence Boone, l’ex Presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem e il professore Ricardo Reis.

Nella terza e ultima tranche di conferenza alle 17.30, sul tema della cooperazione globale della crisi, parleranno Kristalina Georgieva, direttore del Fondo Monetario Internazionale, Nathalie Tocci direttore di IAI, Mari E. Pangestu della Banca Mondiale, Jeffrey D. Sachs professore della Columbia University, Alexander Stubb l’ex Primo Ministro della Finlandia e il Premier Giuseppe Conte.





