The Strangers in onda oggi su Italia 1 alle 23.40: un horror movie diretto da diretto da Bryan Bertino nel 2008. Trama e curiosità del film

Mercoledì 2 luglio 2025 andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23.40, l’horror movie dal titolo The Strangers. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense co-prodotto da Rogue Pictures, Intrepid Picturres, Vertigo Entertainment e Mandate Pictures nel 2008 e diretto da Bryan Bertino, che dieci anni più tardi scriverà anche il sequel The Strangers: Prey at Night.

I due protagonisti di The Strangers sono interpretati da Liv Tyler, diventata famosa a livello internazionale grazie al personaggio di Arwen nella saga de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, e da Scott Speedman, conosciuto dal pubblico italiano per il ruolo di Ben Covington nella serie tv Felicity. Nel cast di The Strangers anche: Kip Weeks, Gemma Ward, Laura Margolis e Glenn Howerton.

The Strangers, trama del film: vittime di un gioco diabolico

The Strangers racconta la storia di una coppia di fidanzati, Kristen e James, che, dopo avere preso parte alle nozze del loro amico Mike decide di fermarsi a riposare nella baita estiva che appartiene alla famiglia del ragazzo. La situazione tra i due è particolarmente tesa, infatti James ha chiesto a Kristen di sposarlo ma la giovane lo ha rifiutato. Nonostante cerchino di evitarsi mentre girano per casa, finiscono inevitabilmente per riavvicinarsi, fino a quando verso le quattro del mattino bussa alla loro porta una giovane donna che cerca una certa Tamara.

Quello sarà solo l’inizio di un’esperienza terrificante infatti, mentre James si allontana dalla casa per comprare le sigarette, avvengono strani episodi: Kristen nota tre misteriose figure che tentano di entrare nella baita con indosso delle strane maschere. Spaventata, la protagonista tenta di nascondersi fino a quando non torna il fidanzato ed insieme decidono di fuggire. Diventeranno così vittime di un gioco diabolico, nel mirino di un gruppo di killer malati mentalmente il cui unico obiettivo è torturarli.

The Strangers ispirato a vicende realmente accadute

Ci sono diverse curiosità legate al film dell’orrore The Strangers che andrà in onda mercoledì 2 luglio 2025 alle 23.40 su Italia 1. Innanzitutto, non tutti sanno che la storia raccontata in questo progetto cinematografico si ispira ad alcune vicende realmente accadute, in particolare ad una storia di cronaca nera del 1981, quando quattro persone vennero uccise atrocemente, in un caso a tutt’oggi irrisolto e noto come “The Keddie Murders”. The Strangers è stato molto apprezzato da pubblico e critica, tanto che Liv Tyler ha anche vinto uno Scream Award, ed è stato realizzato un sequl intitolato The Strangers: Prey at Night (2018).

Il sito “bloopers.it”, infine, ci rivela diversi errori di scena presenti in The Strangers.

Ad esempio, quando James rientra dopo avere comprato le sigarette trova la fidanzata ferita e la fascia con la sua cravatta, ma nell’inquadratura successiva la cravatta ritorna misteriosamente al collo dell’uomo.

Inoltre, durante quasi tutta la totalità del film Kristen indossa un paio di jeans con una camicia a quadri, eppure quando viene legata ad una sedia da uno dei criminali, ha indosso l’abito da sera che vestiva durante il matrimonio dell’amico.