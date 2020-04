The Stronghold – La roccaforte/ Video, su Italia 1 il film con Danylo Kamenski

Pubblicità

The Stronghold – La roccaforte va in onda su Italia 1 oggi, 29 aprile, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 in Ucraina da diverse case cinematografiche che si sono occupate anche della distribuzione e botteghini tra le quali Ukrainan Films Distribution e Film.ua. La regia di questa pellicola è stata curata da Yuriy Kovalyov con soggetto e sceneggiatura di Oleksandr Dermnaskyi, lo stesso regista e Yaroslav Voytseshek, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Yuriy Korol mentre il montaggio è stato eseguito da Viktor Korol. Cast sono invece presenti tra gli altri Danylo Kamenski, Oleksander Komarov, Roman Lutskyi, Oleh Voloschenko, Georgiy Derevyanskiy e Ivan Denysenko.

The Stronghold – La roccaforte, la trama del film

Ecco la trama di The Stronghold – La roccaforte. Ci troviamo in una cittadina ucraina dove un giovane ragazzo di nome Victor suo malgrado si ritroverà ad essere protagonista di una incredibile avventura che lo riporterà addirittura 1000 anni indietro nel tempo. Per la precisione mentre stava facendo una consueta passeggiata il giovane ragazzo si renderà conto di un varco temporale che in maniera inspiegabile si aprirà nei pressi della sua cittadina natale. Essendo da sempre stato uno studente modello e soprattutto molto attratto e incuriosito da tutte le situazioni che si palesano nelle sue vicinanze, decide di avvicinarsi a questo varco temporale e quindi viene catapultato in un epoca storica molto contraddittoria e complessa come quella medioevale.

Non riuscendo ben a capire come possa tornare indietro nella sua casa e soprattutto come poter gestire la sua vita in una società molto differente dove spesso e volentieri a vincere è la legge del più forte si imbatterà ben presto in tre incredibili guerrieri che lui stesso aveva avuto modo di studiare sui libri di storia in quanto di grande valore e soprattutto capaci di combattere uccidere potenti esseri come nel caso dei draghi. Il giovane Victor si troverà quindi a dover diventare anche protagonista di un’avventura molto pericolosa nella quale si troverà a combattere al fianco dei tre impavidi cavalieri per sconfiggere una imminente minaccia che incombe sulla loro cittadina. Il giovane Victor metterà quindi a disposizione della comunità non solo i suoi studi scientifici che evidentemente permettono di escogitare metodi di combattimento che all’epoca non erano conosciuti ma anche e soprattutto si dimostrerà essere un ragazzo molto coraggioso che avrà modo di farsi apprezzare da tutti per le sue gesta. Il loro obiettivo sarà quindi quello di ricreare una roccaforte che possa tenere in sicurezza i civili nonostante i terribili piani di invasione di forze oscure e assolutamente ostili.

