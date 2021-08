THE SUICIDE SQUAD/ “L’anomalia” del cinecomic riuscito di James Gunn

Abituati all’infallibile e inarrestabile macchina produttiva (leggasi industriale ed economica) Marvel, in cui ogni tassello si amalgama con l’altro anche a livello estetico e non si discosta mai da una visione più o meno standardizzata, ci sembra strano pensare che la riuscita di un cinecomic sia anche una questione di spirito. The Suicide Squad dimostra questa stranezza, facendo del fumetto (in questo caso DC) anche una questione di regia cinematografica, cura di James Gunn, che infatti aveva reso I guardiani della galassia il miglior colpo dell’universo Marvel.

La squadra (diversa dal primo, fallimentare film diretto da David Ayer) capitanata da Bloodsport deve introdursi in un isolotto centroamericano governato da una dittatura con l’obiettivo di smascherare un esperimento scientifico con cui si può facilmente governare il mondo. Ovviamente, la missione è potenzialmente suicida (e infatti in molti ci restano secchi) e le sorprese si susseguono per tutti i 132′ di visione.

Gunn (caso più unico che raro) è anche sceneggiatore unico del film e questo gli consente di prendere la base del fumetto di John Ostrander, che nel precedente film si era persa tra riscritture, rimontaggi e tentativi di avvicinarsi alla corazzata Marvel, e di replicarne lo spirito profondo, quello iconoclasta, violento e scanzonato (in linea con vari prodotti televisivi come Doom Patrol o Invincible) che in un blockbuster cinematografico difficilmente vedremo.

In molti hanno fatto notare la vicinanza di The Suicide Squad ai film della Troma (storica etichetta di serie Z) con la quale Gunn ha fatto i suoi esordi e che qui omaggia con un apparizione del suo patron, Lloyd Kaufman, e hanno ragione: il regista lascia andare la fantasia e il suo umorismo mescolando tutta la serie B possibile con il senso dello spettacolo dei kolossal, le idee folli e dementi del più becero underground con l’umorismo più bambinesco, concentrando la “drammaturgia” a pochi sintetici tratti che lasciano spazio alla gioia del gioco, dell’impastare ingredienti tanto diversi da apparire ingestibili.

Se l’impasto risulta quindi divertente e coinvolgente, e nemmeno anodino visto il modo in cui si raccontano i rapporti tra il Governo Usa e le dittature militari sudamericani, è merito quindi di qualcosa che nell’universo algoritmico del blockbuster contemporaneo sembra rivoluzionaria: la regia. Gunn è un regista vero, ossia un professionista del cinema che ha una sua visione, sa come dirigere le scene, le emozioni e i personaggi, ha una soluzione visiva non banale per quasi tutte le scene, sa dare un impronta precisa (non necessariamente personale, ma compiuta e pensata) a quasi tutti i passaggi del film. Gli ingredienti e le formule non sono diverse dal comune film di supereroi, è il modo di mescolarle che è molto diverso, perché è un approccio diverso, più sentito, che contagia lo spettatore per arrivare a emozionarlo e forse a commuoverlo nel finale disperato, in quel tuffo dentro l’occhio di Starfish che pare poesia acida e sbilenca.

Eppure, nonostante la riuscita di questo folle caleidoscopio e il generale gradimento, The Suicide Squad potrebbe essere uno degli ultimi cinecomic per come li conosciamo, un faraonico budget (185 milioni di dollari) e una campagna pubblicitaria battente che non ha dato frutti che sembrano condannata – vuoi la pandemia, vuoi le piattaforme streaming pensate per le famiglie (il film è anche su HBO Max) – al flop. Se mai dovesse essere così, è bello aver dato l’addio a questo vecchio modo di concepire il filone con questo mucchio selvaggio, che ha dimostrato che un film di supereroi non è per forza un mera operazione, ma può essere anche un’opera.

