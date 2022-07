The swap/ Su Italia 1 il film con Peyton Roi List

The swap, film di Italia 1 diretto da Jay Karas

The swap va in onda oggi, domenica 3 luglio, su Italia 1 a partire dalle ore 16.15. Si tratta di un film per la televisione del 2016 diretto da Jay Karas, regista americano di trasmissioni televisive, speciali di cabaret e serie televisive (Parks and Recreation, Raising Hope, Awkward, The Fosters e Workaholics. Debutta alla regia di un film nel 2014 con Break Point. Il film vede tra i protagonisti Peyton Roi List, Jacob Bertrand e Kiana Madeira. Peyton Roi List è un’attrice, modella e cantante statunitense.

Inizia la carriera nel mondo dello spettacolo come modella nel 2011, per approcciare alla recitazione in alcuni film come Remember Me,L’apprendista stregone, Diario di una schiappa 2 – La legge dei più grandi, Diario di una schiappa – Vita da cani, Jessie, Cobra Kai. Jacob Bertrand è un attore e doppiatore statunitense. Inizia la sua carriera nel 2007 e si distingue in film quali Vi presento i nostri, Come l’acqua per gli elefanti, Ready Player One. In televisione si distingue in Miracolo a novembre, iCarly, Kirby Buckets e Cobra Kai. Kiana Madeira è un’attrice canadese, nota per il film Disney, the Spy e per la serie TV Trinkets.

The swap, la trama del film

Il film The swap si basa sul romanzo per ragazzi di Megan Shull. Il film ha per protagonisti Ellie O’Brien e Jack Malloy, due liceali dalle vite complicate. Ellie è una ginnasta ritmica, che vive solo con la madre poiché il padre si è rifatto un’altra famiglia, ed è in continuo contrasto con le amiche. Jack vive con i fratelli e il padre (la madre è morta), coach della squadra di hockey, che desidera per il figlio solo il meglio.

Un giorno, i due si ritrovano nella stessa stanza: Ellie piange poiché ha compreso che le sue amiche non sono davvero legate a lei e Jack è dolorante, dopo essersi picchiato con un altro ragazzo. I due fanno amicizia e si crea subito un buon feeling. Grazie a un sms, si scambiano le vite, finendo uno nel corpo dell’altro.

Dopo lo shock iniziale, Ellie e Jack capiscono che le loro esistenze non sono perfette e si impegnano per migliorarle reciprocamente. Jack riaggiusta il legame col padre e riesce a entrare nella squadra di hockey, mentre Ellie si chiarisce con le amiche e si confida con la madre. Ognuno torna nel proprio corpo e riprende la sua vita, con una consapevolezza diversa. I due rimarranno solo amici o scoccherà l’amore?











