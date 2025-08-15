The terminal è un film di Steven Spielberg, con Tom Hanks protagonista: ecco la trama completa del film in onda su Rete 4 oggi 15 agosto

Appuntamento con The Terminal, questa sera venerdì 15 agosto 2025. Il film di Steven Spielberg con Tom Hanks, Stanley Tucci, Zoe Saldana, Corey Reynolds, Guillermo Diaz e Catherine Zeta-Jones. si prende la prima serata di rete4 per raccontarci una storia surreale e affascinante. Il film narra la storia di Victor Navorski, un uomo che arriva negli Stati Uniti con l’intenzione di visitare New York, ma il cui sogno si infrange appena mette piede all’aeroporto JFK.

Ignaro delle complicazioni che lo attendono, si ritrova improvvisamente bloccato: le autorità aeroportuali gli comunicano, con difficoltà a causa della barriera linguistica, che non può entrare nel Paese né tornare indietro. Nel frattempo, nel suo Paese natale, la Krakozhia, è scoppiata una crisi politica: un colpo di stato ha rovesciato il governo, rendendo il suo passaporto non più valido.

Senza documenti riconosciuti e senza possibilità di uscire dall’aeroporto, Victor non ha via di scampo. Il responsabile della sicurezza, Frank Dixon, cerca di liberarsi del problema convincendolo ad uscire illegalmente, ma Victor rifiuta con fermezza, deciso a rispettare le regole e attendere una soluzione ufficiale. Inizia così una lunga permanenza all’interno del terminal, dove si adatta con ingegno e pazienza. Nel corso dei mesi, Victor trasforma l’aeroporto in una nuova casa. Trova piccoli lavoretti, si guadagna la simpatia del personale e stringe legami sinceri con chi lo circonda.

The Terminal, le curiosità del film in onda su rete4

Ci sono diverse curiosità legate al film The Terminal, film che fu scelto come pellicola d’apertura alla 61° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Si ipotizza che il regista abbia versato circa 300 mila dollari a Nasseri (protagonista della storia vera a cui si ispira il film) per poter adattare la sua esperienza in chiave cinematografica.

Il successo non si è fatto attendere per The Terminal, che ha conquistato il pubblico internazionale, incassando oltre 218 milioni di dollari in tutto il mondo. Infine, il sito “bloopers.it” ci rivela alcuni errori di scena in The Terminal, ad esempio, nonostante il vice-capo della sicurezza abbia fatto cadere le patatine sul grembo del protagonista, nell’inquadratura successiva sono completamente sparite.