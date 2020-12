The Terminal/ Video, su Rete 4 il film con Tom Hanks (oggi, 26 dicembre 2020)

The Terminal andrà in onda in prima serata su Rete 4 alle 21.20 di oggi, sabato 26 dicembre ed è stato diretto da Steven Spielberg. Il film che ha riscosso grande successo e risulta ancora essere una pellicola molto amata dal pubblico vede nel suo cast nomi come Tom Hanks, Catherine Zeta Jones, Stanley Tucci, Diego Luna, Barry Shabaka Henley, Chi McBride e Zoe Saldana.

The Terminal, la trama del film

The Terminal è ambientato a New York, in America, quando Viktor Navorski, cittadino di un immaginario paese dell’est Europa chiamato “Krakozhia” scopre che nel suo paese c’è stato un Colpo di Stato. Costretto dunque a sostare nell’aeroporto si ritrova con un passaporto privo di validità e nessuna possibilità di entrare negli Stati Uniti in quanto il suo visto viene negato.

Frank Dixon, capo della sicurezza gli impedisce anche la possibilità di tornare a casa per cui l’uomo si ritrova inevitabilmente costretto all’interno del terminal dei voli internazionali.

Il tempo passa e Viktor inizia ad abituarsi alla sua vita e a conoscere quello che ormai è il suo terminal incontrando personaggi particolari e affrontando nuove avventure. Il film narra dunque la storia di una persona che si ritrova costretta ad adattarsi ad una nuova vita in un luogo in cui solitamente la gente è sempre di passaggio.

Video, il trailer del film The Terminal





© RIPRODUZIONE RISERVATA