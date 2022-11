The Time Machine/ Su Italia 1 il film con Guy Pearce e Jeremy Irons

The Time Machine, film di Italia diretto da Simon Wells

The Time Machine va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, mercoledì 23 novembre, a partire dalle 23:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2002 negli Stati Uniti d’America dalla Dreamworks Pictures in collaborazione con una Warner Bros Pictures.

Regia è di Simon Wells con un soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da H. G. Wells, peraltro avo dello stesso regista, e la sceneggiatura è stata rivista per questa versione da John Logan. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Klaus Badelt, i costumi di scena sono di Bob Ringwood mentre nel cast figurano Guy Pearce, Mark Addy, Samantha Mumba, Phyllida Law, Orlando Jones e Jeremy Irons.

The Time Machine, la trama del film

Leggiamo la trama di The Time Machine. Alexander è un insegnante di ingegneria alla Columbia University che vive a New York. Da sempre il suo principale obiettivo è quello di dimostrare che, secondo le sue teorie, sia possibile viaggiare nel tempo. Un progetto sempre presente nella sua mente ma che ora deve lasciare spazio a un altro evento che ha letteralmente conquistato la sua attenzione: l’organizzazione del matrimonio con l’amata fidanzata Emma. Purtroppo qualche giorno prima delle nozze, la coppia rimane coinvolta in una rapina finita male e la bella Emma viene uccisa. Per Alexander è un dolore fortissimo che lo spinge, però, a focalizzare tutte le forze nel progetto di realizzazione di una macchina del tempo che gli possa permettergli di tornare indietro a quel fatidico giorno per salvare la vita alla sua bella donna. Ci impiegherà quattro anni ma alla fine la macchina del tempo viene realizzata con Alexander che intraprende il suo primo viaggio a ritroso arrivando nel giorno dell’omicidio.

L’uomo riesce a mettere in salvo la sua donna ma poco dopo muore ugualmente in un incredibile incidente stradale. Valutando quanto successo, Alexander inizia a credere che non sia possibile cambiare gli eventi e per scoprire il motivo decide di viaggiare nel tempo, andando verso il futuro e in particolare nell’anno 2030. Il mondo è molto diverso da come lo conosceva lui e per trovare delle risposte entra in una biblioteca e interagisce con una forma di intelligenza artificiale di nome Vox la quale però, nonostante abbia conoscenza di tutto quello che è stato scoperto ed è successo, non sa dare una risposta. Alexander però non ha nessuna intenzione di arrendersi così riprende la macchina nel tempo per andare ancora più in là nel futuro ma il suo viaggio incredibilmente interrotto nell’anno 2037.

Qui scopre che l’uomo con il suo tentativo di colonizzare la luna, ha creato danni al satellite che ora si sta frantumando creando numerosi meteoriti che stanno colpendo la Terra. Rientra nella sua navicella e per errore viene catapultato nell’anno 802.701. La Terra non esiste più e i pochi uomini sopravvissuti sono diventati delle prede di una nuova razza nata da quella umana ma molto più forte. Alexander farà la conoscenza di una donna che cambierà per sempre la sua vita.











