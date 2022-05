The Tomorrow Man/ Su Rai 3 il film con John Litghow e Blythe Danner

The Tomorrow Man, film di Rai 3 diretto da Nobles Jones

The Tomorrow Man sarà trasmesso in prima serata da Rai 3 oggi, 12 maggio 2022. Si tratta di un film americano di genere sentimentale, drammatico, distribuito da Bleecker Street Media, Sony Pictures Worldwide Acquisitions e Stage 6 Films nell’anno 2019.

La pellicola è diretta da Noble Jones e vede la partecipazione di John Lithgow e Blythe Danner, come attori protagonisti. La sceneggiatura e la fotografia sono affidate entrambe a Noble Jones, mentre le musiche a Paul Leonard-Morgan. Il montaggio, invece, è di Zimo Huang e Glen Scantlebury.

The Tomorrow Man, la trama: due anziani e le loro manie

Al centro di The Tomorrow Man ci sono due anziani e le loro manie, andiamo a leggerne la trama. Ed Hemsler (interpretato da John Litghgow) vive, ossessionato da una ipotetica apocalisse, in solitudine nella sua villetta in periferia. Ogni giorno, Ed si dedica all’allestimento del suo rifugio nel seminterrato.

L’incontro casuale con Ronnie (Blythe Danner) in un supermercato mentre sta acquistando qualsivoglia oggetto, farà credere all’uomo di aver trovato con chi condividere il suo modo di vivere. La donna, vedova e profondamente addolorata per la morte prematura della figlia, ha infatti iniziato a collezionare oggetti compulsivamente e proprio l’incontro con Ed e la tenera amicizia che si creerà tra i due permetterà ad entrambi di superare le loro fissazioni, entrando poco alla volta, l’uno nella vita dell’altra

