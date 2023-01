THE TOURIST/ La serie sulla ricerca del proprio passato con una punta di originalità

Superata la giusta e iniziale diffidenza per l’ennesima storia che ci parla di un tizio che ha perso la memoria, The Tourist si rivela quasi subito un’originale e godibile serie tv ricca di colpi di scena, un thriller cruento ma intelligente, con un ottimo cast e, soprattutto, con una scenografia mozzafiato.

Cominciamo proprio da quest’ultimo aspetto e partiamo dal deserto australiano, che svolge un ruolo fondamentale in tutta la storia. Il deserto domina, con i suoi colori pastello che contrastano con la natura selvaggia, e partecipa da protagonista. Sin dalla prima scena quando il nostro uomo, mentre è tranquillo alla guida di una vecchia auto lungo una strada assolata e solitaria, viene all’improvviso minacciato da un gigantesco Tir, che lo insegue, lo sperona e lo spedisce fuori strada. Quando si risveglia, l’uomo è ricoverato in pessime condizioni in una stanza di ospedale, e non ricorda più nulla della sua vita precedente.

Poi c’è il cast. Il nostro protagonista – che non ricorda neanche il suo nome e tutti chiamano “the men” – è interpretato da Jamie Dornan, l’attore e modello irlandese protagonista della trilogia delle “cinquanta sfumature”, ma ricordato anche per ruoli importanti in The Fall e in Belfast. Dornan si riscatta con un’ottima interpretazione. Tra gli altri segnaliamo anche l’attore islandese Olafur Darri Ólafsson nei panni del killer che è alla guida del tir e che continua a inseguire l’uomo quando scopre che è sopravvissuto, l’attrice australiana Shalom Brune-Franklin nel ruolo di Luci, la cameriera che rivelerà di sapere molte cose sul suo passato, e poi soprattutto la vera rivelazione della serie, l’attrice australiana Danielle Macdonald, che interpreta Helen Chambers, la sprovveduta agente di polizia in prova a cui viene affidato il caso, e che poi contribuirà in modo decisivo alla sua soluzione.

La ricerca della verità porterà il nostro protagonista a capire ben presto che nella vita precedente egli non doveva essere una brava persona. E per questo c’è qualcuno che ora vuole eliminarlo. Scoprirà anche che, se non è ancora morto, lo deve in qualche modo a qualche motivo che solo lui conosce. L’uomo si avventura così, con l’aiuto di Luci, alla ricerca di questa verità utilizzando ogni piccola traccia. Ma a sua volta egli è inseguito dai criminali che non hanno smesso di cercarlo, e dalla polizia australiana, che ha inviato sul posto un investigatore esperto della squadra omicidi. Ma sarà la giovane Helen, che nonostante sia considerata da tutti, marito compreso, unìincapace, a contribuire alla soluzione del caso.

A metà tra un film di Tarantino e un western all’italiana, la serie è divertente e si fa vedere senza richiedere particolare impegno. Eppure la sottile filosofia che domina la ricerca del proprio passato e contemporaneamente la possibilità offerta dal destino al nostro protagonista di cominciare una nuova vita, non appare mai banale e offre spunti interessanti di riflessione. E contribuisce alla sua originalità.

La serie tv, prodotta dalla Two Brothers Pictures e dalla HBO Max per la BBC, è distribuito in Italia dalla Paramount+. I 6 episodi dovevano comporre inizialmente una miniserie, ma il successo internazionale ha spinto la produzione a mettere in cantiere una seconda stagione, che arriverà sugli schermi nel 2023.

