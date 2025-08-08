The Tourist è un film che non risparmia azione e intrigo. Con Johnny Depp e Angelina Jolie c'è anche un cameo del nostro Nino Frassica

The Tourist, film su Rai 3 diretto da Florian Henckel von Donnersmarck

Venerdì 8 agosto 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, l’action thriller dal titolo The Tourist. Si tratta di una produzione cinematografica del 2010 prodotta da GK Films e Spyglass Entertainment, remake della pellicola francese Anthony Zimmer, scritta e diretta da Jérôme Salle. The Tourist, invece, vede alla regia Florian Henckel von Donnersmarck, diventato famoso a livello internazionale per avere diretto Le vite degli altri (2006). Per quanto riguarda la parte musicale, ha la firma di James Newton Howard, compositore candidato per ben 9 volte agli Oscar nel corso della sua carriera.

I protagonisti di The Tourist sono interpretati da due grandi artisti molto amati dal pubblico di tutto il mondo: Angelina Jolie e Johnny Depp. Nel cast anche Paul Bettany, Timothy Dalton, Rufus Sewell, Steven Berkoff, oltre a diversi attori italiani come Christian De Sica, Giovanni Guidelli, Alessio Boni e Daniele Pecci. Succoso il cameo di Nino Frassica nei panni di un carabiniere a Venezia.

La trama del film The Tourist: inseguendo l’amore arrivano tanti guai

The Tourist ha inizio nel cuore di Parigi, dove l’elegante e misteriosa Elise Clifton-Ward si gode un caffè sotto lo sguardo attento dell’ispettore Acheson, deciso a seguire ogni sua mossa. La donna riceve una lettera da Alexander Pearce, il suo enigmatico compagno in fuga dalla legge, che la invita a recarsi in treno a Venezia. Pearce, braccato dalle autorità, spera che Elise crei un diversivo, confondendo i suoi inseguitori con un semplice turista.

Durante il viaggio, la donna incontra Frank, un insegnante americano in vacanza, ingenuo e affascinato dal suo charme. Lui, ammaliato, accetta di seguirla in hotel, credendo di vivere un’avventura romantica, ma Elise mantiene le distanze, confessando di essere già innamorata. La mattina seguente, sparisce nel nulla, lasciando Frank confuso e presto nei guai: la polizia lo scambia per Pearce. Capendo che Frank è in pericolo per colpa sua, Elise decide di collaborare con le autorità, ma le cose si complicano quando entra in scena Shaw, un criminale spietato che vuole riavere i milioni rubati da Pearce.

Elise non può contare sull’aiuto della polizia, concentrata solo sulla cattura del latitante, così, di fronte alla minaccia, Frank decide di agire, rivelando un lato coraggioso ed inaspettato. Ma in questo gioco di inganni e identità nascoste, ogni personaggio cela un segreto che cambierà le carte in tavola.