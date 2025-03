The town, film su Rete 4 diretto e interpretato da Ben Affleck

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede la messa in onda, in seconda serata, sabato 15 marzo, alle ore 23:45, del film poliziesco dal titolo The town.

Questa pellicola è una produzione statunitense del 2010 diretta ed interpretata dalla star di Hollywood Ben Affleck, diventato famoso nella metà degli anni ’90 grazie a progetti come Generazione X e Will Hunting – Genio ribelle, nella sua seconda esperienza dietro la macchina da presa dopo Gone Baby Gone (2007).

Le musiche sono invece state realizzate da Harry Gregson-Williams, compositore britannico che lavorerà nuovamente con Affleck ne La legge della notte (2016), e da David Buckley, compositore britannico che ha collaborato con Gregson-Williams in diverse occasioni, tra cui Shrek, Gone Baby Gone e Giù per il tubo.

Al fianco di Affleck l’attrice britannica Rebecca Hall, candidata ai Golden Globe per la sua interpretazione in Vicky Cristina Barcelona (2008), e l’attore statunitense Jon Hamm, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Don Draper nella serie tv Mad Men.

Nel cast anche: Jeremy Renner, Blake Lively, Slaine, Titus Welliver, Pete Postlethwaite e Chris Cooper.

La trama del film The town: un rapinatore si innamora del suo ostaggio

The town segue le vicende di un criminale professionista, Doug MacRay (Ben Affleck), alla guida di una banda di malviventi nella cittadina di Charleston nel Massachusetts.

MacRay lavora per conto di un importante e violento boss, che sfrutta un semplice negozio di fiori come copertura per i suoi crimini.

Un giorno la vita del protagonista cambia completamente quando, durante una rapina, il gruppo prende in ostaggio la giovane responsabile dell’istituto bancario, Claire (Rebecca Hall), che viene rimessa in libertà a distanza di qualche ora dal colpo.

Per timore che la ragazza possa avere visto o sentito qualcosa che potrebbe incastrarli, MacRay inizia a frequentarla con un’identità falsa e, giorno dopo giorno, finisce per innamorarsi della giovane, decidendo di abbandonare la sua vita come criminale.

Purtroppo riuscire nel suoi intento sarà tutt’altro che facile, poiché da un lato un agente dell’FBI è sulle sue tracce, mentre dall’altro il boss ha minacciato di fare del male a Claire se MacRay dovesse davvero voltargli le spalle.

Riuscirà il protagonista a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle il suo passato violento? E cosa succederà a Claire? Scoprirà mai la vera identità del suo fidanzato?