The town/ Video, su Rete 4 il film di e con Ben Affleck (oggi, 25 ottobre 2020)

The town sarà trasmesso oggi, domenica 25 ottobre, a partire dalle 21.15 su Rete 4. Si tratta di un film poliziesco e d’azione diretto ed interpretato dal Premio Oscar Ben Affleck. Girato nel 2010 il film è stato realizzato in due differenti versioni, rispettivamente della durata di 125 e 150 minuti e vanta un cast di grande valore: oltre allo stesso Ben Affleck , The Town vede protagonisti Rebecca Hall, Jeremy Renner, Blake Lively e Titus Welliver, tutti nomi noti ed apprezzati dello star system made in Usa. Ben Affleck, premio oscar alla regia nel 2012 per il film Argo (che gi ha fruttato anche due Golden Globe e due premi Bafta) è noto al grande pubblico per varie interpretazioni di successo, (tra le quali Armageddon, Bounce e Batman) oltre che per la sua movimentata vita sentimentale , minata da eccessi ed alcolismo.

La protagonista Rebecca Hall è nota, tre l’altro, per avere interpretato ruolo di Vicky in Vicky Cristina Barcellona. Completano il cast la ex Gossip Girl, alias Blake Lively, ed il duro Titus Welliver, recentemente apprezzato nel ruolo dsllo scontroso detective Harry Bosch, nella omonima serie tv americana.

The Town, la trama del film

The Town racconta la storia di Doug MacRay (Affleck), delinquente di professione che si trova a capo di una banda di ladri nella città di Charleston, Massachusetts. Doug riceve ordini da un pericoloso boss di quartiere, che usa la copertura di un negozio di fiori per dissimulare i suoi loschi affari, e non può immaginare quanto sta per accadere nella sua vita. Durante l’ultimo colpo messo a segno con la sua banda Doug prenderà in ostaggio Claire, la giovane direttrice della banca rapinata, lasciandola libera ma fortemente traumatizzata dopo alcune ore di sequestro.

Temendo che Claire durante il periodo in cui è rimasta ostaggio della banda possa evere visto o sentito qualcosa in grado di smascherarli Doug inizia a frequentare la ragazza sotto falsa identità e, piano piano, si innamora di lei decidendo di cambiare vita ed abbandonare il crimine. Purtroppo non sarà così facile: un commissario dell’FBI è sulle sue tracce, la banda si sta sfaldando ed il boss – fioraio minaccia di fare del male a Claire se Doug dovesse abbandonare il suo lavoro di criminale.

Come reagirà il ragazzo e quale strada deciderà di scegliere? E Claire scoprirà mai la vera identità del suo affascinante corteggiatore, di cui sta iniziando a ricambiare i sentimenti? Per scoprirlo non vi resta che guardare The Town la prossima domenica in prima serata!

Video, il trailer del film “The Town”





