The Transporter è il primo capitolo della saga cult con l'eroe dell'action Jason Statham. Nel cast anche l'attrice e modella Shu Qi

The Transporter, film su Italia 1 diretto da Corey Yuen e Louis Leterrier

Chi ama i live action fatti di corse con le macchine, esplosioni, colonne sonore con musiche elettroniche firmate Stanley Clarke e scenari da sogno, non può perdersi in prima serata, mercoledì 17 settembre, alle 21:25 su Italia 1, il film The Transporter.

Girato tra gli Stati Uniti d’America e la Francia e distribuito dalla 20th Century Fox nel 2002, è stato prodotto da Canal +, EuropaCorp, Current Entertainment e TF1Production.

Alla regia di c’è il duo composto da Corey Yuen e soprattutto Louis Leterrier, che girerà anche un altro seguito di The Transporter, oltre ad aver diretto Scontro tra titani, Fast X e L’incredibile Hulk.

Youen è morto in seguito a complicanze del virus Covid-19 e la notizia della sua dipartita è stata data solo qualche anno dopo.

A firmare la sceneggiatura è Luc Besson, assieme a Robert Mark Kamen: Besson ha firmato pellicole di grandissimo successo come Il quinto elemento, Nikita dove ha lavorato la sua prima moglie Anne Parillaud e Léon, dove invece ha trovato posto la sua seconda consorte, la giovanissima Maïwenn.

Il cast di The Transporter vede la presenza dell’inglese Jason Statham nelle vesti dello spericolato Frank Martin, Matt Schulze, Shu Qi, François Berléand e Ric Young.

La trama del film The Transporter: un pacco in consegna molto particolare

In The Transporter, l’ex agente Frank Martin vive in una cittadina francese sulle rive del Mediterraneo, conducendo una vita apparentemente tranquilla: in realtà è un trasportatore mercenario, capace di trasferire da un luogo a un altro carichi segreti a bordo un’automobile abilmente modificata.

Le missioni di Frank sono spesso e volentieri misteriose e pericolose e l’uomo deve rispettare poche ma fondamentali regole: rispettare i contratti stipulati con il cliente, non svelare mai il carico e non fare alcuna domanda. Un giorno però, mentre svolgeva una missione per conto di un certo Wall Street, nota che il pacco si muove e, non resistendo alla curiosità, scopre che all’interno si trova una ragazza bendata e legata.

Inizia così un avventura per Frank e la donna, fatta di pericoli e complicazioni, con una serie di avvenimenti che sveleranno qualcosa di molto grosso alla base di questa missione: un traffico illegale di esseri umani.