THE TRANSPORTER LEGACY, ITALIA 1/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Mediaset Infinity

The Transporter Legacy, le curiosità del film in diretta streaming video su Mediaset Infinity

Andiamo a scoprire, a pochi minuti dalla messa in onda, le curiosità dell’action thriller The Transporter Legacy, in onda oggi su Italia 1 e in diretta streaming video su Mediaset Infinity. Il film è il quarto capitolo della famosa saga cinematografica, preceduto da: The Transporter (2002), Transporter: Extreme (2005) e Transporter 3 (2008). Il film è stato girato a Parigi nell’estate 2014 con circa 22 milioni di dollari di budget iniziale e ha ottenuto un importante successo ai botteghini, incassando più di 72 milioni di dollari in tutto il mondo e lasciando aperta la possibilità di un sequel.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 6 MAGGIO 2024/ Daniele sceglie Gaia, il ritorno di Ida e Mario

Protagonista indiscusso del film.The Transporter Legacy è Ed Skrein: classe 1983, ha esordito nel 2012 nel film Ill Manors, prendendo quindi parte a diversi progetti importanti come la serie televisiva HBO Il Trono di Spade nel ruolo di Daario Naharis, il lungometraggio I vichinghi al fianco di Ryan Kwanten e il personaggio di Ajax nel film Deadpool. Recentemente l’attore è tornato sullo schermo nel film Rebel Moon con Sofia Boutella e nel suo sequel intitolato La sfregiatrice. Per quanto riguarda la sua vita privata, Skrein ha un profilo ufficiale Instagram con più di 261 mila follower, ma non ha mai pubblicato notizie in merito a possibili relazioni. Le uniche informazioni che si hanno è che l’attore ha un figlio di 12 anni, di cui però non ha mai rivelato il nome della madre.

Perché Daniele Radini Tedeschi si è ritirato dall'Isola dei Famosi 2024?/ Lo spettro dei problemi fisici

The Transporter Legacy, film su Italia 1, diretto da Camille Delamarre

Lunedì 6 maggio, andrà in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, il film d’azione del 2015 dal titolo The Transporter Legacy. La pellicola è diretta dalla regista francese Camille Delamarre, celebre anche per avere curato il montaggio di Transporter 3 e Taken 2.

Questo è il quarto capitolo e reboot della saga realizzata dal famoso Luc Besson, regista molto amato dal pubblico per lungometraggi come Nikita (1990) e Léon (1994) e che ha curato in collaborazione con Bill Collage e Adam Cooper la sceneggiatura di questo progetto.

Uomini e Donne: Brando Ephrikian, la dedica per suo nonno Ciccio/ “Quando giocavo a calcio…”

Il protagonista del film The Transporter Legacy è interpretato dall’attore britannico Ed Skrein, conosciuto dal pubblico per il ruolo da antagonista nel film di successo Deadpool (2016). Al suo fianco Ray Stevenson, celebre per il personaggio di Frank Castle in Punisher – Zona di guerra, e l’attrice francese Loan Chabanol, nel suo ultimo lavoro sul grande schermo.

La trama del film The Transporter Legacy: un traffico di esseri umani e prostituzione della mafia russa

The Transporter Legacy è ambientato in Francia, dove Frank Martin (Ed Skrein), ex agente delle forze speciali, ha iniziato una nuova vita lavorando come trasportatore di qualunque oggetto, legale o meno, a pagamento.

Un giorno l’uomo viene incaricato dall’affascinante Anna (Loan Chabanol) di accompagnarla a Monaco in una missione segreta con altre donne.

A differenza di quanto fa di solito, Frank non indaga in merito alla sua cliente o alla consegna da compiere e accetta immediatamente l’incarico.

In realtà dietro questo nuovo lavoro si nasconde molto più di quanto il protagonista potesse mai immaginare, infatti quella che in un primo momento sembrava la fuga dopo un furto pericoloso, in realtà è solo un tassello di un più ampio piano contro una banda di spietati criminali russi.

Le quattro donne hanno infatti intenzione di assassinare Arkady Karasov, uno dei più importanti boss della malavita russa, impegnato nel traffico di esseri umani. Quest’ultimo le aveva infatti obbligate a prostituirsi quando erano poco più che ragazzine e ora Anna e le sue complici vogliono vendicarsi a tutti i costi.

Frank si trova quindi coinvolto suo malgrado in questa nuova missione, senza possibilità di poter tornare indietro poiché il gruppo di donne ha rapito suo padre, arrivato nel sud della Francia per fargli visita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA