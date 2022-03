The Transporter Legacy/ Su Italia 1 il film con Ed Skrein nel ruolo di Jason Statham

The Transporter Legacy, film di Italia 1 diretto da Camille Delamarre

The Transporter Legacy va in onda stasera, venerdì 4 marzo, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Il film unisce commedia, azione e thriller prodotto in Francia, Cina e Belgio nel 2015. La regia della pellicola è stata curata da Camille Delamarre. Nel cast del film troviamo Ed Skrein nel ruolo che fu di Jason Statham.

Al suo fianco ci sono Ray Stevenson, Loan Chabanol, Gabriella Wright, Tatjana Pajkovic, Yu Wenzia, Rasa Bukvic, Noemi Lenoir, Yuri Kolokolnikov, Lenn Judrjawizki, Anatole Taubman e Samir Guesmi.

The Transporter Legacy, la trama del film: un esperto autista francese

Protagonista delle vicende narrate da The Transporter Legacy è un esperto e simpatico autista francese di nome Frank Martin Jr. La sua ambizione e la sua voglia di fare non conoscono limiti, al punto da essere disposto ad accettare qualsiasi incarico in cambio di un lauto e proporzionato compenso. Nonostante la sua forte ambizione una scelta scellerata causa una brusca frenata alla sua carriera in ascesa. Accetta infatti di offrire il proprio aiuto ad una donna di nome Anna, la quale cercava qualcuno che l’aiutasse a fuggire dopo una clamorosa rapina effettuata proprio in Francia. Poco dopo però l’uomo scopre che l’intento della donna era ben altro; cercava infatti di trovare il modo migliore per realizzare una vendetta personale.

Anna aveva infatti bisogno di rubare l’uomo di Frank per dirigersi verso un uomo di nome Arkady Karasov, pezzo grosso della malavita organizzata russa e responsabile di una vita triste e disonorevole della donna costretta proprio dal malfattore a prostituirsi. Al fine di non trovare resistenza da parte di Frank Martin la donna arriva perfino a rapire il padre dell’autista, convinta di voler ad ogni costo porta a compimento l’assassinio di Karasov. Da questo momento in poi iniziano una serie di scontri e peripezie che mettono a dura prova i due ragazzi che nonostante tutto riescono a mettere in salvo la pelle oltre che raggiungere ognuno il proprio obiettivo senza nuocere alla vita propria e altrui.

Il video del trailer del film “The Transporter Legacy”





