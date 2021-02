The transporter legacy/ Video, su Italia 1 il film con Ed Skrein (oggi, 22 febbraio)

The transporter legacy andrà in onda su Italia 1 oggi, lunedì 22 febbraio, alle ore 21.20. Il titolo originale è The Transporter Refueled, film d’azione del 2015 diretto dal regista Camille Delamarre. La sceneggiatura è scritta da Luc Besson, Bill Collage e Adam Cooper. Nel cast: Ed Skrein è il protagonista Frank Martin, Ray Stevenson interpreta il padre Frank Martin Sr., Loan Chabanol è Anna, Radivoje Bukvic (Arkady Karasov), Gabriella Wright (Gina), Robbie Nock, Anatole Taubman, Lenn Kudrjawizki.

The transporter legacy, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di The transporter legacy. Frank Maltin, già noto protagonista dei tre film della saga che hanno preceduto l’uscita del 2015, è conosciuto come il Trasportatore. Egli è disposto a trasportare e consegnare qualsiasi cosa pur di far soldi, le sue regole sono quelle di non fare alcuna domanda, non fare nomi e non rinegoziare alcun contratto. Questa volta si trova coinvolto in una vendetta organizzata da Anna insieme ad altre tre giovani donne che decidono di vendicarsi contro chi le ha rovinato la vita.

Il piano è eliminare Arkady Karasov, un esponente della mafia russa, trafficante di essere umani, che ha costretto Anna e le sue amiche a prostituirsi. Inizialmente, la donna coinvolge Frank in una turbolenta fuga dopo una rapina, successivamente tenta in tutti i modi di avere la sua collaborazione per attuare il suo piano di vendetta e, per convincere il trasportatore, Anna è addirittura disposta a organizzare il rapimento del padre. Frank si trova così dentro una complessa e pericolosa vicenda tra trafficanti russi privi di ogni scrupolo, impegnato in rocambolesche fughe, inseguimenti e sparatorie.



