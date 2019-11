The Transporter Legacy/ Video, su Italia 1 il film con Ed Skrein (oggi, 28 novembre)

The Transporter Legacy riempie la programmazione televisiva di Italia 1 per la prima serata oggi, giovedì 28 novembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola francese realizzata in coproduzione con altre case cinematografiche che fanno riferimento alla Cina e al Belgio risalente al 2015. Una pellicola è stata diretta dal regista Camille Delamarre, il soggetto è stato scritto è sviluppato da Luc Besson e Robert Mark Kamen mentre la sceneggiatura ha visto la collaborazione tra lo stesso Luc Besson, Adam Cooper e Bill Collage. Le musiche della colonna sonora sono state scritte e composte da Alexandre Azaria, la scenografia è frutto del lavoro di Hugues Tissandier ed i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Claire Lazaca. Nel cast sono presenti tra gli altri Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol, Yu Wenxia, Rasha Bukvic e Noemie Lenoir.

The Transporter Legacy, la trama del film

Leggiamo ora la trama di The Transporter Legacy. Frank Martin ha alle spalle un passato che l’ha visto impavido combattente nell’esercito regionale francese in diverse zone del mondo. Stanco di questa vita ha deciso di lasciare l’esercito e di rientrare in Francia ed in particolar modo nella Costa Azzurra per avere una vita maggiormente serena e soprattutto al fianco della propria famiglia. Tuttavia non sapendo fare altro se non utilizzare al meglio le proprie abilità nella lotta libera e nelle armi da fuoco ha deciso di diventare un trasportatore piuttosto speciale. Una figura di fiducia capace di trasportare qualsiasi genere di oggetto anche se questo appartenga al mondo della illegalità. Per assolvere al meglio questo genere di attività ha deciso di imporsi alcune ferree regole tra cui quella di non lasciarsi mai immischiare in situazioni di natura personale e soprattutto di non scoprire mai il contenuto del trasporto. Tuttavia una giovane donna di nome Anna con estrema abilità riesce a conquistare la sua attenzione ed in particolar modo riesce ottenere il supporto per vendicarsi nei confronti di un potente boss mafioso che ha voluto creare il proprio patrimonio su uno scandaloso traffico di esseri umani di cui le stessa è stata vittima anni prima. Infatti il boss dopo aver fatto uccidere i suoi genitori ha preso la ragazza e tanti altri della tua stessa età per darla in vendita a facoltose famiglie che evidentemente avevano problematiche nel riuscire a trovare bambini da adottare. La donna per essere sicura che Frank gli possa dare la mano di cui necessita per sgominare questa banda di trafficanti ha fatto peraltro rapire il suo amato padre. Insomma Frank dovrà essere protagoniste di una terribile avventura che lo vedrà opposto ad una organizzazione mafiosa senza scrupoli pronta ad uccidere chiunque si faccia innanzi alla propria strada.

Il trailer di The Transporter Legacy

© RIPRODUZIONE RISERVATA