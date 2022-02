The Transporter/ Su Italia 1 il film con Jason Statham

The Transporter, film di Italia 1 diretto da Louis Leterrier e da Corey Yuen

The Transporter va in onda oggi, venerdì 11 febbraio, in prima serata su Italia 1. Si tratta di un film d’azione prodotto in Francia nel 2002 e tratto da un soggetto di Robert Mark Kamen. La sceneggiatura è stata scritta da quest’ultimo insieme a Luc Besson, che ne ha curato anche la produzione con la 20th Century Fox, la Canal+ e la TF1 Films Production. Il tutto con la fotografia di Pierre Morel, le musiche di Stanley Clarke e la scenografia di Hugues Tissandier.

La legge del signore - L'uomo senza fucile/ Su Rete 4 il film western del 1956

La regia è stata curata dal francese Louis Leterrier e da Corey Yuen, di Hong Kong. Protagonista è l’attore britannico Jason Statham, famoso per quattro film di Fast and Furious e Spy. Viene affiancato dalla taiwanese Shu Qi, nota per New York, I Love You e Chinese Zodiac. Presenti anche Matt Schulze, François Berléand, Ric Young e Doug Rand.

Harry Potter e l'Ordine della Fenice/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

The Transporter, la trama del film: l’ex agente speciale Frank Martin e…

La trama di The Transporter si apre con l’apparizione dell’ex agente speciale Frank Martin, che vive nel Mediterraneo francese e lavora solo in maniera occasionale, in qualità di corriere. Lui non chiede mai cosa trasporti e perché lo faccia, ma la situazione si fa complicata quando deve consegnare un pacco di enormi dimensioni a una bella ragazza orientale. Quest’ultima lo invita a lottare contro il suo committente, che nasconde diversi tratti molto oscuri. Frank ha il sospetto che nel suo ultimo pacco ci sia un essere umano e decide così di aprirlo. I suoi sospetti sono fondati e Frank viene in soccorso della bella Lai, che era rinchiusa nella borsa. La donna era legata e imbavagliata e l’uomo fa di tutto per aiutarla, con l’obiettivo di fermare un traffico illegale di cinesi su larga scala.

Salvate il Gray Lady/ Su Rete 4 il film con David Carradine

Il video del trailer “The Transporter”





© RIPRODUZIONE RISERVATA