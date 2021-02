The Transporter/ Video, su Italia 1 il film con Jason Statham (oggi, 1 febbraio)

The Transporter va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 1 febbraio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola prodotta è girata in Francia nel 2002 con la regia condivisa da Luis Leterrier e Corey Yuen, il soggetto è stato scritto da Robert Mark Kamen il quale si è occupato anche della stesura della sceneggiatura in collaborazione con Luc Besson.

Per la realizzazione di questo hanno dato il proprio contributo anche Stanley Clarke che si è occupato dello sviluppo della colonna sonora, Pierre Morel che ha curato la fotografia e Nicolas Trembasiewciez che ha eseguito il montaggio. Nel cast spiccano tra gli altri Jason Statham, l’attrice e modella taiwanese Shu Qi, Matt Schulze, Francois Berleand e Ric Young.

The Transporter, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di The Transporter. Frank Martin è un ex soldato delle forze speciali che, dopo aver visto morire davanti ai suoi occhi diverse persone innocenti, ha deciso di lasciare questo genere di professione e di intraprendere un percorso di vita che potesse accompagnarlo più serenamente verso la pensione. Tuttavia, dopo essersi accorto di non sapere far altro se non utilizzare al meglio le armi e sfruttare le proprie abilità nel combattimento a mani nude, decide di intraprendere una particolare professione che lo vede come trasportatore specializzato di alcuni pacchi super segreti. In pratica, alcuni uomini potenti di cui non vuole conoscere le generalità lo contattano affinché lui si occupi di una missione piuttosto semplice, quella di consegnare un pacco a un destinatario. Frank, in pratica conosce soltanto le coordinate della location dove il pacco dovrà essere consegnato e soprattutto si è dato alcune regole specifiche tra cui quella di non impicciarsi mai della specifica vicenda.

In particolare, cerca sempre di non sapere quello che c’è all’interno del pacco per evitare delle possibili conseguenze con criminali e malavitosi di ogni genere. Inizia a occuparsi di ogni missione che gli viene affidata non appena la somma prestabilita gli viene bonificata sul suo conto corrente oppure gli viene consegnata anticipatamente in contanti. Un giorno viene contattato da uno strano uomo il quale gli consegna una grande borsa che viene posizionata direttamente all’interno del bagagliaio dell’auto di Frank indicandogli il luogo Esatto E la persona a cui dovrà essere consegnata.

L’aspetto importante è che Frank assolutamente non debba impicciarsi per cui viene pagato in maniera piuttosto corposa. Dopo essersi messo alla guida della sua automobile, inizia a sfrecciare velocemente tra le strade della Francia per raggiungere il punto selezionato per la consegna. Durante il tragitto inizia a avere la netta sensazione che all’interno di quella borsa enorme ci possa essere una persona. Essendo fondamentalmente una persona molto buona e pronta ad aiutare chi è in difficoltà, ad un certo punto non riesce più a rispettare il suo regolamento, si ferma e apre quella borsa infrangendo quella che era sua più importante regola. In effetti, i suoi sospetti vengono confermati in quanto è una giovane ragazza di origini orientali.

Si tratta di una ragazza cinese che era stata rinchiusa perché doveva fungere da deterrente per imporre la volontà di un boss malavitoso a un noto politico cinese. La questione riguarda anche il traffico delle giovani ragazze provenienti dai Paesi asiatici per soddisfare le esigenze di persone molto ricche tra cui anche quelli alla ricerca di un figlio. Richiedendo immediato aiuto all’ispettore di polizia francese Tarconi, Frank decide di dichiarare guerra a questa potente organizzazione malavitosa facendo leva su tutte le sue abilità nella lotta con le armi e in quella con le mani nude.

Sarà una vera e propria fuga a bordo della sua potentissima auto durante la quale si ritroverà a essere inseguito da gangster di ogni genere pronti ad ucciderlo. Tra l’altro, durante questa esperienza Frank sarà particolarmente coinvolto dalla ragazza con la quale inizia a nascere un rapporto sentimentale. Insomma, farà in modo che la vita di questa ragazza possa essere salva e che l’intera banda venga sgominata in maniera tale che nessuno possa più far del male a un’altra ragazza proveniente dall’Asia.

Video, il trailer del film "The Transporter"





