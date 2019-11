The Transporter/ Video, su Rete 4 il film con Jason Statham e Shu Qi (14 novembre)

The Transporter riempie la programmazione televisiva di Rete 4 per la prima serata di oggi, giovedì 14 novembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata in Francia nel 2002 da diverse case cinematografiche e con la regia Louis Leterrier e Corey Yuen. Il soggetto è stato scritto da Robert Mark Kamen il quale si è anche occupato della stesura della sceneggiatura in collaborazione con Luc Besson, le musiche della colonna sonora sono state composte da Stanley Clarke, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato la Pierre Morel mentre il montaggio è stato realizzato da Nicolas Trembasiewicz. Nel cast sono presenti tra gli altri Jason Statham, Shu Qi, Matt Schulze, Francois Barleand e Ric Young.

The Transporter, la trama del film

Passiamo alla trama di The Transporter. Frank è un uomo di origini francesi che ha un passato nell’esercito della Francia ed in particolar modo nell’ambito di un settore di forze speciali che si occupava di missioni al limite delle capacità umane. Avendo dovuto fare i conti con incredibili giustizia soprattutto con delitti militari ha voluto mettere una bella pietra su questo genere di esperienza cercando di avere una vita per così dire normale nella sua amata terra. Tuttavia la sua esistenza non è per nulla tranquilla in quanto decide di sfruttare le proprie competenze e qualità nella lotta per occuparsi del trasporto di pacchi particolari che evidentemente nascondono qualcosa di illecito. Si tratta di un lavoro piuttosto pericoloso ma ben retribuito che per portare avanti si impone un regolamento molto rigido tra cui la regola del divieto assoluto di scoprire il contenuto dei pacchi. Un giorno viene contattato per portare una pesante valigia da una zona all’altra della Francia. Durante il tragitto inizia a sentire dei movimenti nel vano bagagliaio il che gli porta a considerare l’idea che all’interno della valigia ci potesse essere una persona. La sua coscienza lo porta ad infrangere la sua regola e quindi apre la valigia e scopre al suo interno una splendida ragazza cinese. In pratica stava dando una mano a dei loschi criminali che portano avanti un riprovevole traffico di persone tra i paesi asiatici e quelli occidentali. Deciso a non voler essere complice di questo genere di illecito si rivolge ad un suo amico commissario per cercare di ottenere l’aiuto necessario per evitare la vendetta dei responsabili del traffico. Si troverà quindi a battagliare con criminali particolarmente feroci ma che non riusciranno mai ad avere la meglio su di lui anche perché esperto di tantissime tecniche di guerriglia e di sopravvivenza. Poco alla volta con il passare dei giorni e delle ore tra lui e la donna cinese si instaurerà un bellissimo rapporto che potrebbe portare anche ad un legame di natura sentimentale. Insomma una emozionante avventura per riuscire ad avere salva la vita e soprattutto a smantellare l’organizzazione criminale responsabile del traffico di persone.

