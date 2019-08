The Truman Show/ Su La7 il film con Jim Carrey (oggi, 28 agosto 2019)

Il film The Truman Show è la proposta di La7 per la sua prima serata di oggi, mercoledì 28 agosto 2019. Verrà trasmesso dalle 21:15 ed è diretto da Peter Weir. Il protagonista è Jim Carrey, diventato popolare anche per i ruoli drammatici proprio grazie all’interpretazione di Truman Burbank. Il soggetto invece è di Andrew Niccol. Fra i meriti ricevuti dalla pellicola ricordiamo le tre nomination agli Oscar del ’99. Il cast comprende invece attori come Ed Harris, Noah Emmerich, Laura Linney, Holland Taylor, Natascha McElhone, Brian Delate, Paul Giamatti, Don Taylor, Philip Barker Hall, Peter Krause e Kevin James.

The Truman Show, la trama del film

La trama di The Truman Show ruota attorno alla vita fittizia di Truman, un uomo di 30 anni che ha avuto tutto dalla vita e dotato di un incrollabile ottimismo. Non sa che in realtà la sua intera esistenza è stata organizzata da un regista, Christof, che ha trasformato ogni istante in un reality show disponibile 24 ore su 24 sul piccolo schermo internazionale. Tutti i cittadini seguono con entusiasmo la vita e gli episodi di Truman, ignaro protagonista e vittima di un copione creato ad hoc per attirare il grande pubblico. Inizia a insospettirsi però quando si accorge di alcuni strani eventi, come la caduta di un riflettore e l’usura di un pezzo della scenografia. A tanti anni di distanza dal debutto, lo show infatti non sta andando per il meglio e il budget non permette di continuare a fare delle migliorie. Confidandosi con la moglie, Meryl, viene convinto però che si tratta solo di allucinazioni. La trasformazione in Truman è tuttavia già iniziata e questo lo spingerà ad ottenere delle prove che le sue non siano solo visioni. Si accorgerà così che non può uscire dal perimetro e che determinate scene si ripetono all’infinito, grazie alle comparse ed al rigido copione che ad un certo punto sceglierà di cambiare. La situazione peggiorerà in modo drastico quando Truman chiederà di parlare con chi c’è dietro la telecamere e reclamerà il proprio diritto alla libertà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA